Serie B: analisi della 24ª giornata tra Playoff, promozione e retrocessione

La 24ª giornata della Serie B 2024/25 si prepara a offrire nuove emozioni in un campionato che non smette di sorprendere. Con il Sassuolo in vetta e il Pisa a stretto contatto, la lotta per la promozione diretta e i playoff entra nel vivo, mentre in fondo alla classifica la battaglia per la salvezza si fa sempre più serrata.

La Situazione in Cima: Promozione Diretta

Il Sassuolo guida la classifica con 52 punti, seguito dal Pisa a quota 50. Le due squadre hanno mostrato grande costanza finora, ma non possono permettersi passi falsi. Con 16 vittorie in 23 gare, il Sassuolo vanta il miglior attacco del campionato (51 gol segnati) e una solidità difensiva che fa la differenza.

Il Pisa, con una difesa altrettanto solida (19 gol subiti), punta a mantenere il ritmo per garantire il ritorno in Serie A. Dietro di loro, lo Spezia (45 punti) potrebbe inserirsi nella corsa, ma deve risolvere il problema dei troppi pareggi (9 in stagione).

Playoff: Una Lotta Serrata

Le posizioni playoff vedono protagoniste la Cremonese (37 punti), la Juve Stabia (33 punti) e il Catanzaro (32 punti). La Cremonese, quarta, si distingue per un equilibrio tra attacco e difesa, ma deve affrontare un calendario complicato nelle prossime giornate.

Il Catanzaro è in una posizione di forza, ma la sfida contro il Cesena sarà decisiva per mantenere il posto tra le prime otto. Il Palermo, insieme a Bari e Cesena (tutte a 30 punti), si trova in bilico, con la necessità di risultati continui per restare in corsa.

La Zona Bassa: Playout e Retrocessione

In fondo alla classifica, il Cosenza (18 punti) è chiamato a una difficile rincorsa. La squadra ha un disperato bisogno di vittorie per uscire dall’ultima posizione. Ogni partita da qui in avanti rappresenta una finale.

Il Frosinone e la Salernitana (entrambi a 21 punti) cercano di evitare la zona playout, mentre la Sampdoria (22 punti) deve sfruttare al massimo il fattore campo contro il Cosenza in uno scontro diretto decisivo.

Proiezioni Statistiche

Promozione Diretta : Sassuolo e Pisa hanno oltre il 75% di probabilità di conquistare i primi due posti, basandosi sulla media punti attuale. Playoff : Cremonese , Juve Stabia , Catanzaro , Bari , Palermo e Cesena sono tutte in corsa, con una media punti tra 1,30 e 1,50. Retrocesse : il Cosenza , con una media di 0,78 punti a partita, resta la squadra più a rischio.



Le statistiche confermano la superiorità del Sassuolo nell’attacco (51 gol) e dello Spezia nella difesa (15 gol subiti), mentre la lotta salvezza potrebbe decidersi negli ultimi turni.

Le Partite Clou della 24ª Giornata

Catanzaro-Cesena : Sfida cruciale per la zona playoff . Il Catanzaro cerca una vittoria per consolidare la posizione. Sampdoria-Cosenza : Scontro diretto per la salvezza . Il Cosenza punta a un colpo di scena per risalire la classifica. Palermo-Pisa : Il Pisa punta alla vittoria per tenere il passo del Sassuolo .



La Serie B continua a essere il campionato delle sorprese. Tra sogni di promozione e paure di retrocessione, ogni partita è fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali.