Serie B: Info Prevendita Biglietti Settore Ospiti per Cittadella - Catanzaro (14 settembre, ore 15:00)

L'A.S. Cittadella ha rilasciato tutte le informazioni utili per la prevendita dei biglietti relativi al settore ospiti in vista del match tra Cittadella e Catanzaro, in programma sabato 14 settembre alle ore 15:00.

L'incontro, valido per la quinta giornata del campionato di Serie B 2024-2025, si svolgerà presso lo Stadio Pier Cesare Tombolato.

Vendita libera dei tagliandi del settore ospiti, senza quindi nessun obbligo di possesso della Tessera del Tifoso e/o limitazioni territoriali legate al luogo di residenza e nascita, al costo di € 14,00 + € 1,50 di spese prevendita.

Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età.

I tagliandi sono acquistabili presso:

• Sito web Ticketone al seguente link (www.ticketone.it)

• Punti vendita Ticketone abilitati su tutto il territorio nazionale (Cerca i Punti Vendita www.ticketone.it/help/outlets/)

La prevendita del Settore Ospiti – Curva Nord è attiva da lunedì 09/09/2024 alle ore 10:00, sul canale indicato e chiuderà venerdì 13/09/2024 alle ore 19:00, come da Disposizione ministeriale.

Il giorno della gara, sempre in accordo con quanto deliberato dalle Autorità competenti in materia, i botteghini non emetteranno biglietti per il Settore Ospiti – Curva Nord.