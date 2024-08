Serie B su DAZN fino al 2027: ufficiale l'accordo sui Diritti TV

Ufficiale: La Serie B resta su DAZN fino al 2027 - Sciolto il nodo dei Diritti TV

MILANO - La Lega Serie B ha ufficialmente annunciato l'acquisizione dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite del campionato, confermando DAZN come emittente principale fino al 2027. Dopo settimane di incertezze, è stato risolto il nodo cruciale legato ai diritti TV. DAZN, che già detiene i diritti per la Serie A, continuerà a trasmettere le partite della Serie BKT, garantendo una copertura completa fino al 2027.

È importante sottolineare che questo accordo non è esclusivo. La Lega Serie B avrà infatti la possibilità di stipulare ulteriori accordi con altre emittenti.

Secondo il comunicato ufficiale: "La Serie BKT rimane su DAZN fino al 2027, con l’aggiudicazione dei diritti per la trasmissione in co-esclusiva di tutte le partite del campionato, per il triennio 2024-2027. Anche dalla prossima stagione, al via venerdì 16 agosto alle 20:30, la Serie BKT resterà una conferma importante all’interno del portfolio di diritti di DAZN, che continuerà così a trasmettere tutte le 390 partite della stagione, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.”

Questa mossa assicura ai tifosi di Serie B una copertura totale, inclusi momenti cruciali come playoff e playout, rendendo DAZN la destinazione principale per seguire tutte le emozioni del campionato cadetto nei prossimi anni.