Servizi estivi Amc per il quartiere Marinaro, Celia: "Un passo importante per la mobilità e il turismo

Nota del consigliere comunale Fabio Celia.

CATANZARO - "L'introduzione dei nuovi servizi estivi, Circolare Mare e Trenino del Mare, che rappresentano un significativo miglioramento della mobilità e dell'esperienza turistica nel quartiere marinaro.

Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra AMC e Comune, si propone di rispondere alle esigenze di residenti e turisti, offrendo soluzioni di trasporto efficienti, comode e sostenibili lungo il litorale. Dal 15 luglio al 31 agosto, tutti i giorni, inclusi i festivi, saranno operativi i seguenti servizi:

- *Circolare Mare:* una linea sperimentale che percorre tutto il lungomare con fermate strategiche in Area Teti, Via Lungomare S. Pugliese, Via Nicea, Via T. Gullì, Giovino e Via G. Toraldo. Questo servizio è pensato per facilitare gli spostamenti lungo la costa, rendendo più accessibili le nostre bellissime spiagge e i punti di interesse.

- *Trenino del Mare:* un servizio turistico che parte dall'area Teti con fermate in Via del Progresso, Piazza Garibaldi, Via Fiume e Giovino. Questo trenino offre un'esperienza unica, permettendo ai turisti di scoprire le meraviglie del nostro territorio in maniera piacevole e rilassante.

"Questi nuovi servizi che dimostrano l'impegno del Comune di Catanzaro nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nell'accogliere al meglio i turisti. Il Circolare Mare e il Trenino del Mare non solo facilitano gli spostamenti, ma speriamo possano contribuire anche a rilanciare il turismo e l'economia locale," ha dichiarato il consigliere comunale Fabio Celia.

"L'obiettivo è quello di potenziare l'offerta di trasporto pubblico estivo, promuovendo una mobilità più sostenibile e integrata. Questi servizi rappresentano un'importante opportunità per valorizzare il nostro quartiere marinaro e renderlo ancora più attrattivo e accessibile," ha aggiunto Celia.