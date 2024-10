Sfida Bari-Catanzaro: le dichiarazioni dei Mister Longo e Caserta alla vigilia del match (Video)

Mister Longo (Bari): Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, Moreno Longo, allenatore del Bari, ha parlato dell'importanza di conquistare punti in un momento chiave della stagione. Ha evidenziato la continuità nelle prestazioni della squadra e la difficoltà di affrontare un avversario solido come il Catanzaro. Longo ha discusso anche delle scelte tattiche, sottolineando l’assenza di Lella e l’uso di giocatori offensivi come Falletti e Sibilli.





Mister Caserta (Catanzaro): Fabio Caserta, allenatore del Catanzaro, ha affrontato la sfida contro il Bari con determinazione, riconoscendo la difficoltà della trasferta. Ha sottolineato il lavoro tecnico-tattico svolto in settimana, oltre all'importanza del fattore mentale. Caserta ha parlato degli infortunati Pittarello e Pagano, confermando il recupero di La Mantia e Iemmello, figure chiave per la sua squadra.









Bari-Catanzaro: pre-partita di Moreno Longo - Serie B





BARI - In vista del prossimo match contro il Catanzaro, valido per la Serie BKT 2024/25, il tecnico del Bari, Moreno Longo, ha incontrato la stampa per discutere la preparazione della squadra e le aspettative per la sfida. Durante la conferenza stampa, Longo ha affrontato diversi temi, dai miglioramenti necessari per la squadra agli indisponibili, fino all'analisi dell'avversario.





Sempre il momento giusto per vincere





Alla domanda se la partita contro il Catanzaro sia il momento per ingranare una marcia più alta, Longo ha risposto: "Il momento per fare punti è sempre quando si scende in campo. Ogni partita va affrontata con l'obiettivo di vincere. Contro il Catanzaro sarà un match difficile, contro una squadra che da due anni e mezzo sta facendo molto bene."





Un avversario solido





Longo ha lodato il percorso del Catanzaro, ricordando che l'avversario è una squadra che ha partecipato ai playoff la scorsa stagione e che ha concesso pochi gol nelle ultime partite. "Dovremo essere bravi a dare continuità alle nostre prestazioni, per trasformare le buone prestazioni in vittorie", ha aggiunto il mister.





Formazione e assenti





Michele Carofiglio del Corriere dello Sport ha chiesto informazioni sulla formazione, sottolineando le buone indicazioni date dalla coppia Sibilli-Falletti contro la Cremonese. Longo ha confermato che il gruppo si sta allenando bene e che ci sono alternative valide, anche se mancherà ancora per una giornata il centrocampista Lella. "Vedremo quale sarà la scelta finale, ma la squadra deve mantenere un approccio mentale solido."





Bari senza Lella: cosa cambia?





Un altro punto importante della conferenza è stato il commento su quanto pesi l'assenza di Lella. "Perdiamo fisicità e inserimenti, ma guadagniamo in imprevedibilità e tecnica con Sibilli e Falletti. La squadra deve saper adattarsi a queste caratteristiche."





Numeri e statistiche: Bari-Catanzaro





Franco Cirici ha portato all'attenzione del mister alcuni numeri, come il fatto che il Catanzaro non abbia mai segnato fuori casa, mentre il Bari ha raccolto meno rispetto a quanto seminato. Longo ha risposto dicendo che i numeri sono importanti da analizzare, ma che ogni partita è unica: "Domani sera sarà una nuova sfida con nuove dinamiche".





Conclusione





La partita contro il Catanzaro rappresenta un crocevia importante per il Bari nella stagione 2024/25. Con una squadra avversaria solida e compatta, Longo ha ribadito l'importanza di continuare a lavorare sodo, cercando di migliorare la precisione e il cinismo sotto porta. Il mister ha sottolineato come la squadra stia lavorando bene e come i risultati debbano arrivare a breve termine.













Mister Caserta del Catanzaro alla Vigilia della Sfida Contro il Bari | Serie BKT 2024/25





Alla vigilia di uno dei match più attesi della Serie BKT 2024/25, il mister del Catanzaro, Fabio Caserta, ha parlato in conferenza stampa dell'importante trasferta contro il Bari. La partita, in programma allo Stadio San Nicola, si prospetta come una delle più impegnative della stagione, vista la forma attuale dei biancorossi e la solidità mostrata dal Catanzaro.





Una partita difficile, ma siamo pronti





Caserta ha aperto la conferenza con una riflessione sull’imminente trasferta: "Il Bari è una squadra in salute, ma noi ci siamo preparati bene in questi giorni. Abbiamo lavorato su alcuni aspetti tecnico-tattici e sono molto soddisfatto dell'applicazione dei ragazzi."





Pittarello e Pagano: il punto sugli infortunati





Uno dei temi principali trattati è stato lo stato fisico di alcuni giocatori chiave. "Pagano sta meglio e si è allenato con la squadra", ha riferito Caserta, mentre su Pittarello, che ha avuto una distorsione alla caviglia, si deciderà in giornata se convocarlo.





Lavoro tecnico e mentale





Il mister ha sottolineato l'importanza del lavoro mentale durante la pausa: "Quando non arrivano i risultati che ci aspettiamo, l'aspetto mentale diventa fondamentale. Abbiamo lavorato tanto anche a livello individuale e collettivo, cercando di rinforzare la consapevolezza del gruppo."





Assetto tattico per la sfida contro il Bari





Alla domanda sull’assetto tattico, Caserta ha confermato che il 3-5-2 sarà una delle opzioni, anche se non ha escluso altre soluzioni: "Abbiamo lavorato su diversi concetti tattici, adattando i movimenti in campo in base alle caratteristiche dei giocatori. Il modulo è importante, ma sono le interpretazioni a fare la differenza."





Ritorno di Iemmello e condizione di La Mantia





Caserta ha accolto positivamente il ritorno di Iemmello, definendolo "un valore aggiunto", ma ha elogiato anche La Mantia, che sembra aver recuperato la condizione fisica: "La Mantia ora sta bene e potrebbe partire dall'inizio. Sarà una decisione che prenderò dopo aver valutato vari fattori."





Difesa e centrocampo: tante opzioni per Caserta





Sulla composizione della difesa, Caserta ha elogiato la profondità della rosa, che gli permette di avere più opzioni di pari livello in ogni reparto: "Posso contare su giocatori con caratteristiche diverse, sia in difesa che a centrocampo e in attacco. Deciderò chi schierare in base alla partita e alle esigenze tattiche."





Conclusione





Il Catanzaro si prepara alla difficile trasferta contro il Bari con fiducia, consapevole della propria forza e dei progressi fatti nelle ultime settimane. La sfida al San Nicola rappresenta un banco di prova cruciale per entrambe le squadre, con l’obiettivo di raccogliere punti importanti per il proseguimento della stagione.