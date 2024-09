Sgominati i clan degli ultras: arresti tra tifoserie di Inter e Milan, accuse di mafia ed estorsione

Sgominati i Clan degli ultras di Inter e Milan: arresti per associazione a delinquere e metodo mafioso

Milano, sett - Una vasta operazione contro le frange estreme delle tifoserie ultras di Inter e Milan è stata condotta questa mattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

Le forze dell'ordine stanno eseguendo decine di misure cautelari e perquisizioni nei confronti di soggetti accusati di gravi reati, tra cui associazione per delinquere con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione e lesioni.

Il blitz delle forze dell'ordine

Gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, in collaborazione con la Squadra Mobile e la S.I.SCO di Milano, hanno lanciato l'operazione all'alba, portando all'arresto di numerosi indagati collegati agli ambienti ultras delle due principali squadre calcistiche milanesi.

Le indagini hanno rivelato un giro d'affari illecito radicato nel contesto calcistico, dove l'influenza criminale era diventata predominante, con metodi riconducibili a vere e proprie associazioni mafiose.

Reati contestati e struttura criminale

Le accuse spaziano dall'associazione a delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, all'estorsione e lesioni, per arrivare ad altri gravi reati legati al controllo della tifoseria organizzata.

Gli inquirenti hanno scoperto come queste bande criminali utilizzassero il calcio come terreno fertile per gestire attività illecite, in una rete di rapporti di potere che coinvolgeva anche la gestione di biglietti, merchandising e altre operazioni finanziarie legate al mondo sportivo.

Un'operazione di ampio respiro

Oltre agli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato, anche la Guardia di Finanza ha svolto un ruolo determinante nell'operazione, con il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano e il Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) coinvolti nella perquisizione e nell'acquisizione di prove utili per il proseguimento delle indagini.

Le parole delle autorità

Le autorità, pur mantenendo la riservatezza su alcuni dettagli dell'inchiesta, hanno ribadito che l'operazione rappresenta un colpo durissimo alle strutture criminali che avevano infiltrato il mondo delle tifoserie ultras.

Secondo quanto emerso, la rete criminale non si limitava solo agli aspetti sportivi, ma si estendeva a diversi ambiti del crimine organizzato.

Impatto sul futuro delle tifoserie Ultras

Questa operazione rappresenta un momento cruciale nella lotta contro l'infiltrazione mafiosa nel mondo delle tifoserie organizzate.

Le autorità giudiziarie e sportive sono ora chiamate a riflettere su come evitare che queste situazioni si ripetano, garantendo che il calcio rimanga uno spazio di aggregazione sana e non un canale per attività illecite.