Shakira: è uscito oggi in digitale “Las Mujeres Ya No Lloran”, il nuovo attesissimo album dell’artista pluripremiata ai GRAMMY®

È uscito oggi, venerdì 22 marzo, in digitale “LAS MUJERES YA NO LLORAN” (Las Mujeres Ya No Lloran (lnk.to)), il nuovo attesissimo album dell’artista pluripremiata ai GRAMMY® e Latin GRAMMY® SHAKIRA!

Il disco uscirà anche lunedì 25 marzo in versione CD Diamante, e VINILE in tre versioni distinte, ognuna dedicata ad una pietra preziosa: LP Diamante vinile colore crystal clear, LP Zaffiro con vinile blu trasparente (esclusiva Amazon), e LP Rubino con vinile colore rosso (esclusiva Discoteca Laziale).

È online anche il videoclip ufficiale diretto da Hannah Lux Davis di “PUNTERIA” (Shakira, Cardi B - Puntería (Official Video) - YouTube), il nuovo singolo dell’artista insieme a Cardi B, che entra oggi in rotazione radiofonica.

Il disco, che esce a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio “El Dorado”, è una grandiosa testimonianza della resilienza e della forza di Shakira e del potere della musica, capace di trasformare anche le esperienze più difficili in momenti preziosi.

“Las Mujeres Ya No Lloran” contiene 16 tracce, di cui 8 inedite, 1 remix e 7 singoli di successo come “Music Sessions Vol. 53” con Bizarrap, “TQG” con Karol G, “Te Felicito” con Rauw Alejandro (ORO in Italia), “Copa Vacía” con Manuel Turizo e altri ancora. I singoli hanno totalizzato oltre 3 MILIARDI E MEZZO di stream su Spotify.

“TQG” e “Music Sessions Vol. 53” hanno entrambe debuttato alla #1 della Top 50 globale di Spotify. “Music Sessions Vol. 53” è la canzone in lingua spagnola con più riproduzioni in un singolo giorno nella storia di Spotify. Shakira e Bizarrap hanno anche vinto “Canzone dell'Anno” e “Miglior Canzone Pop” per il brano ai Latin Grammy® Awards del 2023.

«Realizzare questo album è stato un processo alchemico – dichiara Shakira – Mentre scrivevo ogni canzone, stavo ricostruendo me stessa. Mentre le cantavo, le mie lacrime si trasformavano in diamanti e la mia vulnerabilità in forza».

Questa la tracklist di “Las Mujeres Ya No Lloran”:

1 Puntería - Shakira & Cardi B

2 La Fuerte - Shakira & Bizarrap

3 Tiempo Sin Verte – Shakira

4 Cohete - Shakira & Rauw Alejandro

5 (Entre Paréntesis) - Shakira & Grupo Frontera

6 Cómo Dónde y Cuándo – Shakira

7 Nassau – Shakira

8 Última – Shakira

9 Te Felicito - Shakira & Rauw Alejandro

10 Monotonía - Shakira & Ozuna

11 Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

12 TQG - Karol G & Shakira

13 Acróstico – Shakira

14 Copa Vacía - Shakira & Manuel Turizo

15 El Jefe - Shakira & Fuerza Regida

16 Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

Shakira detiene già il titolo di artista latina femminile più venduta nella storia, con una carriera pluriennale di innovazione e successi, ma ha continuato a consolidare il suo status leggendario nell'ultimo anno grazie al successo travolgente degli ultimi singoli pubblicati.

Shakira è una cantautrice colombiana e vincitrice di numerosi premi GRAMMY®. Ha venduto oltre 95 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi tra cui 3 GRAMMY®, 12 Latin GRAMMY® e numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards, per citarne alcuni. È l'artista donna più visualizzata e una delle prime 5 artiste di tutti i tempi su YouTube con oltre 20 miliardi di visualizzazioni cumulative, e l'artista latina donna più ascoltata di tutti i tempi su Spotify. L'ultimo album di Shakira "El Dorado" ha raggiunto il primo posto su iTunes in 37 Paesi, ha vinto il premio per il Miglior Album Pop Vocale ai Latin GRAMMY® Awards del 2017 e il Miglior Album Pop Latino ai GRAMMY® Awards del 2018. Con oltre 10 miliardi di riproduzioni, è uno degli album femminili più ascoltati di sempre. In 24 ore, "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53" ha fatto la storia sia su Spotify con oltre 14 milioni di riproduzioni che su YouTube con oltre 52 milioni di visualizzazioni. La canzone è entrata al #9 della classifica Billboard Hot 100 ed è un altro momento storico per Shakira, essendo la prima donna solista a raggiungere la Top 10 della classifica con una canzone registrata in spagnolo. È anche la canzone in spagnolo con più, riproduzioni in un solo giorno nella storia di Spotify. A settembre, Shakira ha ricevuto il premio MTV Michael Jackson Video Vanguard Award ai MTV Video Music Awards e in onore del suo premio ha tenuto una performance mozzafiato dei suoi successi più grandi.