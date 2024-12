Simeri Crichi: Giuseppe Quaranta perde la vita precipitando con l’auto in un burrone

Incidente mortale a Simeri Crichi: anziano precipita con l’auto in un burrone

Simeri Crichi (CZ) – Tragedia in località Serre, dove Giuseppe Quaranta, 82 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’uomo, residente a Catanzaro, è precipitato con la sua auto in un burrone profondo oltre 30 metri mentre percorreva una stretta strada di campagna che costeggia il fiume Simeri. La scoperta è avvenuta nella tarda serata, dopo ore di ricerche.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si era recato nel pomeriggio presso un’officina meccanica della zona, lasciandola intorno alle 16 per tornare a casa. Non vedendolo rientrare, i familiari hanno lanciato l’allarme. Le ricerche si sono concentrate nei pressi della frazione Simeri, dove è stato notato un guardrail danneggiato lungo un tornante della strada.

Con l’ausilio di fari e torce, i soccorritori hanno individuato il veicolo. L’auto era ormai distrutta e all’interno si trovava il corpo privo di vita dell’uomo.

I soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Simeri Crichi e della Compagnia di Sellia Marina, i soccorritori del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco. Dopo i rilievi del caso, il magistrato di turno ha autorizzato la restituzione del corpo ai familiari, chiudendo una giornata di profondo dolore per la comunità locale.

Un dramma che scuote il territorio

L’incidente ha lasciato sgomenti gli abitanti della zona, ancora increduli per la perdita di un uomo conosciuto per la sua disponibilità e gentilezza. La stretta strada di campagna, già nota per la sua pericolosità, torna al centro dell’attenzione, sollevando interrogativi sulla sicurezza viaria nella zona.

Parole chiave SEO: incidente Simeri Crichi, anziano precipita burrone, auto burrone Simeri, tragedia Catanzaro, sicurezza stradale Calabria