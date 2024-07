Simeri Crichi. Grande Inaugurazione del Parco delle Installazioni Artistiche sulla Spiaggia di Simeri Mare

Inaugurazione del Parco delle Installazioni Artistiche a Simeri Mare: Un Evento Unico in Europa

SIMERI CRICHI- Un evento imperdibile è pronto a trasformare Simeri Mare, località Marincoli, in un "Appeal Point Instagrammabile" unico nel suo genere in Europa. A partire dalle ore 19, il sindaco Davide Zicchinella e la comunità locale si riuniranno per celebrare l'inaugurazione del Parco delle Installazioni Artistiche sulla Spiaggia.

Un'Attrazione artistica unica

Il parco, realizzato dal maestro Alfredo Piacente, eccellenza crichese, presenta quattro grandi installazioni artistiche interattive:

- Una Grande Sdraio: Perfetta per rilassarsi e ammirare il paesaggio.

- Una Gigantesca Amaca: Sostenuta da due fichi d'India, invita i visitatori a dondolarsi serenamente.

- Un Grande Paio di Occhiali da Sole: Le cui lenti offrono una vista colorata e mozzafiato del panorama circostante.

- Una Passerella con Portale a Specchio: Che consente di attraversare uno spazio riflettente unico nel suo genere.

Sicurezza e accessibilità

Il parco è dotato di un ampio parcheggio recentemente completato, illuminato e videosorvegliato per garantire la sicurezza delle installazioni e dei visitatori. Le opere sono progettate per essere fruibili in tutta sicurezza, offrendo un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Un mare di sorprese

Le acque cristalline che bagnano la spiaggia lunga quasi 70 metri, con un'ampia pineta alle spalle, sono state teatro, pochi giorni fa, di un avvistamento eccezionale: un gruppo di delfini è stato visto nuotare vicino alla riva, probabilmente attratto dalla purezza dell'acqua.

Verso un futuro "Trendy e Cool"

L'amministrazione comunale sta lavorando intensamente per fare delle spiagge di Simeri Mare la destinazione più alla moda e attrattiva della Calabria durante l'estate.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa nuova e affascinante attrazione artistica!