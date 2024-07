Simeri Crichi: Il Sindaco Davide Zicchinella Inaugura la Riapertura del Museo “Antiquarium” (Video)

Riapertura del Museo “Antiquarium” di Simeri Crichi: Una Giornata di Festa per Cittadini e Turisti

Dopo un decennio di chiusura, il Museo “Antiquarium” di Simeri Crichi ha finalmente riaperto le sue porte al pubblico. Situato nel cuore del centro storico del paese, il museo rappresenta un importante punto di riferimento culturale per la comunità e i visitatori, desiderosi di scoprire la ricca storia del territorio.

La festa della cultura

Ieri è stata una giornata memorabile per Simeri Crichi. Alla presenza di storici, archeologi e rappresentanti delle istituzioni, il museo ha ufficialmente avviato l'iter burocratico che vedrà il ritorno dei preziosi reperti archeologici nelle sue teche. I lavori strutturali, che avevano reso il museo impraticabile per anni, sono stati finalmente completati, rendendolo nuovamente accessibile.

Il Progetto Discovery

Una delle novità più interessanti della riapertura è il progetto Discovery. I turisti che aderiranno a questo progetto avranno l'opportunità unica di assistere alla fase conclusiva dei lavori di restauro dei reperti. Sarà possibile osservare da vicino le delicate tecniche di restaurazione utilizzate dagli esperti archeologi, offrendo un'esperienza educativa e coinvolgente.

Riconoscimenti e ringraziamenti

Il sindaco Davide Zicchinella ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento speciale. Tra i presenti, l'onorevole Anna Laura Orrico, Deputata della Repubblica ed ex Sottosegretario di Stato alla Cultura, il professor Carlo Citter del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena, che coordinerà gli scavi presso l'antico borgo di Simeri, e l'archeologo Lorenzo Chiricò, funzionario del Ministero della Cultura e collaboratore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Giovanni Pugliese, cittadino onorario della Soprintendenza Archeologica e primo promotore dell'apertura dell'Antiquarium, nonché scopritore dei numerosi reperti ora esposti.

La riapertura del Museo “Antiquarium” rappresenta un significativo passo avanti per la valorizzazione del patrimonio culturale di Simeri Crichi. Un invito aperto a tutti per visitare il museo e partecipare alle attività del progetto Discovery, vivendo in prima persona la storia e l'arte del territorio.