Simeri Crichi in trasformazione: settimana di intensa attività comunale

Progetti di sviluppo urbano e miglioramento infrastrutturale sotto la guida del Sindaco Davide Zicchinella. Le opere in corso includono installazioni artistiche, nuove aule scolastiche, percorsi avventura e miglioramenti idrogeologici.

Resoconto dei Lavori Svolti dal Comune sotto la Guida del Sindaco Davide Zicchinella

Nell'ultima settimana, il Comune di Simeri Crichi ha registrato significativi progressi in diversi progetti di sviluppo urbano, segnalando una dedizione costante alla crescita e al miglioramento della comunità. Ecco un resoconto dettagliato delle opere realizzate:

1. Installazioni "Instagrammabili" sulla Spiaggia:

- Sono iniziati i lavori per la realizzazione di quattro installazioni artistiche sulla spiaggia, ideate per attrarre turisti e residenti. La prima opera, creata dal maestro Alfredo Piacente, consiste in grandi occhiali da sole.

2. Stazione di Sollevamento nell'Area Industriale:

- Proseguono con impegno i lavori per la costruzione della Stazione di Sollevamento, fondamentale per garantire il trattamento delle acque reflue. Questo progetto rappresenta un passo cruciale verso il miglioramento delle infrastrutture ambientali della città.

3. Parcheggi a HomoMorto:

- Sono in fase avanzata i lavori per la realizzazione di parcheggi a servizio della località HomoMorto, migliorando l'accessibilità e la fruibilità della zona.

4. Mitigazione del Rischio Idrogeologico:

- Sono quasi completati i lavori alla foce di Fosso Fegato, parte di un piano di mitigazione del rischio idrogeologico, essenziale per la sicurezza del territorio.

5. Fontana Artistica alla Casa Comunale:

- Sono in corso i lavori per il ripristino completo della Fontana Artistica situata all'ingresso della casa comunale, un simbolo di rinascita estetica e culturale.

6. Scuola Roccani:

- Sono state realizzate le fondamenta delle due nuove aule necessarie per l'apertura, a settembre, della prima classe delle scuole medie. Un'iniziativa importante per il settore educativo locale.

7. Parco HomoMorto e Percorsi Avventura:

- Continuano i lavori per la creazione dei Percorsi Avventura nel Parco HomoMorto, un progetto destinato a valorizzare il tempo libero e lo sport all'aria aperta.

8. Allargamento Strada Marincoli e Collegamento con Villaggio Eucaliptus:

- I lavori di ampliamento della Strada Marincoli e la realizzazione di parcheggi con il collegamento al Villaggio Eucaliptus sono in buono stato di avanzamento, migliorando la viabilità e i collegamenti.

Il sindaco Davide Zicchinella ha sottolineato come il pensiero per la crescita della comunità non si fermi mai. La determinazione a concretizzare le scelte e le opere, sintetizzate nell'hashtag **#TuttaunaltraStoria**, dimostra una leadership che non va mai in vacanza, sempre impegnata a garantire il benessere e lo sviluppo della città.

La comunità di Simeri Crichi può guardare con fiducia al futuro, grazie a una gestione amministrativa attenta e proattiva.