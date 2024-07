Sindaco di Soverato Daniele Vacca accoglie Massimo Ranieri: "Tutti I Sogni Ancora in Volo", un evento straordinario

Grande Evento Musicale a Soverato: Massimo Ranieri in Concerto

SOVERATO - Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana. Questa sera, l'Arena del Lungomare di Soverato ospiterà il celebre artista Massimo Ranieri nel suo tour "Tutti I Sogni Ancora in Volo". L'evento, programmato per il 21 Agosto alle 21:30, promette di essere uno dei momenti salienti dell'estate soveratese.

Il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo di un artista di tale prestigio nella cittadina calabrese. "La presenza di artisti della caratura di Massimo Ranieri ci riempie di orgoglio. Rappresenta un evento importante all’interno di una ricca programmazione estiva, pensata e realizzata con l’intento di soddisfare i gusti dei cittadini e dei turisti di tutte le età che decideranno di scegliere Soverato come meta per le proprie vacanze", ha dichiarato il Sindaco.

Un'Estate di successi

L'estate 2024 a Soverato è stata caratterizzata da una serie di eventi culturali e musicali di alto livello, organizzati con l'obiettivo di rendere la cittadina una destinazione attrattiva per i turisti e un luogo di svago per i residenti. La programmazione estiva è stata attentamente curata per offrire un mix di intrattenimento che spazia dalla musica, al teatro, fino agli eventi enogastronomici, coinvolgendo un pubblico eterogeneo.

La programmazione dell'arena del lungomare

L'Arena del Lungomare è uno dei punti focali di questa programmazione, ospitando concerti e spettacoli che hanno visto la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale. Il concerto di Massimo Ranieri rappresenta un ulteriore tassello di questa strategia, volta a valorizzare il territorio e a promuovere la cultura attraverso eventi di qualità.

L'omportanza del turismo culturale

L'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vacca, ha puntato molto sul turismo culturale come volano per l'economia locale. La scelta di investire in una programmazione estiva di alto livello è stata premiata da un notevole afflusso di visitatori, confermando Soverato come una delle mete più ambite del turismo calabrese.

L'appuntamento con Massimo Ranieri è solo l'ultimo di una serie di eventi che hanno animato l'estate soveratese, contribuendo a creare un'atmosfera vivace e accogliente. La serata si preannuncia emozionante e ricca di sorprese, con un artista che ha saputo conquistare il cuore di generazioni di italiani con la sua voce e la sua presenza scenica.

