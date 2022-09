Sindaco Francesco Mauro: Fase 2 ‘Bar Ristoranti CHIUSI’ Vedi dettaglio

SELLIA MARINA (CZ) 30 APRILE - Avviso importante ai cittadini Sul Territorio Comunale di Sellia Marina valgono le misure previste dall’ultimo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze emanate dal Sottoscritto e NON quelle in contrasto emanate dal Presidente della Regione Calabria nella tarda serata del 29.04.2020!

I sacrifici fatti in questi mesi di emergenza sanitaria per la tutela dell'incolumità pubblica dei selliesi non possono essere dispersi da provvedimenti improvvisi e non pianificati per tempo, perché mettono a serio rischio la salute dei cittadini.

Il Sindaco

Francesco Mauro