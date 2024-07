Sindaco Zicchinella al timone: la rinascita di Simeri Crichi attraverso l'attenzione alle necessità della comunita

Tra Innovazione e Tradizione: il nuovo sistema fognario di Via Acquamurata e l'impegno continuo verso il benessere dei cittadini

SIMERI CRICHI, un piccolo gioiello incastonato nella provincia di Catanzaro, ha compiuto un importante passo avanti verso il progresso e la modernità sotto la guida del Sindaco Davide Zicchinella. Con la conclusione dei lavori per il nuovo tratto di fognatura in Via Acquamurata, il centro di Crichi si appresta a vivere una nuova fase di sviluppo urbano. Questo progetto rappresenta non solo un avanzamento infrastrutturale ma anche un simbolo dell'impegno dell'amministrazione verso i suoi cittadini.

La nuova fognatura era un'opera molto attesa e la sua realizzazione non è stata priva di sfide. Il terreno roccioso della zona ha imposto un maggiore sforzo alla ditta incaricata, la cui tenacia e dedizione hanno permesso di rispettare i tempi di consegna previsti. In particolare, il contributo di Luigi Boccuto, giovane e capace titolare della ditta, è stato cruciale. Il suo lavoro assiduo, spesso protratto fino a tarda sera e durante i giorni festivi, ha evitato ulteriori disagi alla comunità, dimostrando un notevole spirito di servizio.

L'attenzione della gestione Zicchinella si estende oltre, mirando alla realizzazione di nuovi tratti di rete fognante e acquedotti nelle zone di Roccani, Apostolello e Simeri Mare, località che necessitano di un urgente miglioramento dei servizi primari. Nel 2024, la carenza di tali servizi è inammissibile e l'amministrazione comunale è determinata a colmare questa lacuna, rafforzando la qualità della vita dei suoi abitanti e contribuendo allo sviluppo equilibrato del territorio.

Il Sindaco Zicchinella e la sua squadra sono d'esempio di come una buona amministrazione possa incidere positivamente sulla vita quotidiana dei cittadini, portando avanti con determinazione opere essenziali per il benessere collettivo. Con questi passi, Simeri Crichi si proietta verso un futuro di benessere e prosperità, confermando la vitalità e la visione di un comune che sa guardare avanti con fiducia.