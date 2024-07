Sindaco Zicchinella efficienza e rapidità: Simeri Crichi si prepara all'Estate con nuove opere pubbliche (Video)

Il Sindaco Davide Zicchinella guida sopralluoghi e approvazioni di lavori, garantendo miglioramenti per la comunità in tempi record

SIMERI CRICHI - Comune di Simeri Crichi – Sindaco Davide Zicchinella.

Negli scorsi giorni, l’Amministrazione comunale di Simeri Crichi ha effettuato una serie di sopralluoghi sulle opere pubbliche localizzate nella zona marina, in vista dell’avvio della stagione estiva.

I lavori di Via Po, assegnati all’impresa giudicataria della gara, sono stati consegnati in tempi record, dimostrando l'efficacia e la rapidità dell'amministrazione locale.

Durante il sopralluogo presso il parco di loc. Homomorto, si è constatato il termine della potatura degli alberi. A breve, partirà la riqualificazione dell’area, che vedrà l’installazione di nuove attrezzature e installazioni, migliorando così l’esperienza dei cittadini e dei visitatori.

In loc. Marincoli, i lavori procedono spediti con l'allargamento della carreggiata e la realizzazione di circa 300 nuovi parcheggi nei pressi dell’accesso alla spiaggia, rispondendo alle esigenze di accessibilità e comodità per i bagnanti.

Al parco ludico in loc. Chiusa, i lavori per il miglioramento dell’illuminazione pubblica sono quasi ultimati, garantendo una maggiore sicurezza e fruibilità del parco anche nelle ore serali.

Infine, nel corso di una recente seduta di Giunta, è stata approvata l’espansione del plesso scolastico di Roccani. Saranno realizzate due nuove aule per la scuola media, con l’assegnazione dei lavori già avvenuta in tempi record, a testimonianza dell’impegno costante dell’Amministrazione per il miglioramento delle strutture educative.

L’Amministrazione comunale di Simeri Crichi, sotto la guida del Sindaco Davide Zicchinella, continua a lavorare con dedizione per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, dimostrando un’efficace gestione dei progetti pubblici e una pronta risposta alle esigenze della comunità.