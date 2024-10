Sold out il corso su correttivo appalti di Asmel e Politecnico

23.10.2024 – Già sold out il Corso di perfezionamento sul Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, organizzato da ASMEL in collaborazione con il Politecnico di Milano.



ASMEL, che ha partecipato anche al tavolo tecnico con il MIT per la redazione del Correttivo, avvia subito dopo l'approvazione del Decreto da parte del Consiglio dei Ministri un percorso formativo d'eccellenza per i 180 amministratori, dirigenti e funzionari di Enti Locali rientrati in graduatoria.



Visto l’alto numero di richieste, oltre 500 da Comuni di tutta Italia, ASMEL sta valutando una seconda edizione del corso per rispondere al crescente bisogno di aggiornamento normativo tra le Stazioni Appaltanti e il personale tecnico.

L’approvazione del Decreto Correttivo al Dlgs. 36/2023 introduce modifiche rilevanti in risposta alle richieste della Commissione Europea e alle risoluzioni delle Commissioni parlamentari, con particolare attenzione alla disciplina dei contratti sottosoglia, alle soglie per la qualificazione degli appalti di lavori pubblici, fino agli appalti integrati e agli accordi quadro.



In questo contesto, ASMEL ha prontamente risposto con un corso di perfezionamento di 60 ore, con inizio a novembre con l’obiettivo di fornire un’analisi delle nuove disposizioni e delle differenze rispetto alla normativa precedente e un approccio pratico e operativo per permettere ai partecipanti di applicare in totale sicurezza le nuove disposizioni.

I partecipanti al Master riceveranno un diploma di perfezionamento universitario, valido anche ai fini della qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

Anche con questa iniziativa, ASMEL assicura agli oltre 4.500 Enti soci il suo impegno nel fornire soluzioni formative tempestive e concrete per supportare la Pubblica Amministrazione nell’adozione delle nuove regole, confermandosi come punto di riferimento per gli Enti locali che mirano a una gestione efficiente e qualificata degli appalti pubblici.