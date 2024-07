Solitario, l’universalità del sentire secondo Danda

Originale, appassionata, camaleontica. La talentuosa attrice Alessandra Greco indossa le vesti di cantante e diventa “Danda”. Giovanissima napoletana perfezionatasi alla New York Film Academy di Miami, pubblica “Solitario” e canta l’universalità dei sentimenti. Prodotto da Simone Ottaviano, il nuovo singolo è disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali.

Non un evento in particolare, ma quella sensazione con cui ognuno di noi è chiamato a fare i conti. Non lui o lei, io o tu, ma tutti. Partendo da un ricordo personale di lei bambina con il nonno, Danda allarga il cerchio d’onda dei suoi pensieri e dà voce a “Solitario”.

«Qualche volta il solitario riesce, tante volte no, ma lui ricominciava da capo. Ancora e ancora.» spiega la “cantattrice” «Siamo tutti nella stessa barca, chiamati a fronteggiare la vita. Ma, alla fine, la differenza la fai tu. Sei tu quello che prova e riprova.»

Il processo di registrazione è stato lungo, la ricerca del sound esigente. Vede la luce un pezzo pop con molta elettronica, dove ogni strumento, ogni synth ha una propria ragion d’essere. Sonorità ricorrenti che, nel loro ciclico fluire, lasciano che la melodia ti entri dentro. In continuo movimento, tra gli alti e bassi di ogni umana esistenza.

«La musica è sempre stata lì, non saprei identificare un inizio o un primo incontro.» conclude l’artista «Dopo, studiando, ho capito di avere questa voglia di esprimere, di sperimentare, di farmi trasportare dalle sue onde.»

“Solitario” è il nuovo singolo di “Danda”. Fuori su Amazon Music / Apple Music / Spotify / YouTube

Alessandra “Danda” Greco

Napoletana verace, vive tra Roma e Miami per dare ulteriore sbocco al suo versatile talento di attrice. Innamorata della recitazione, del teatro e del cinema, si forma in Performing arts alla New York Film Academy di Harvard (USA). Seguono la laurea in Musical theatre presso The Hammond School, University of Chester (UK), e l’Accademia di Alta formazione professione artista di Roma. Il Master of Fine Arts in Acting for film alla New York Film Academy di Miami (USA) conclude un percorso di specializzazione durato nove anni.

Nel 2018 esordisce sul palco del “Sannazaro” di Napoli con “A story about love” per la regia di Elisa Mocci. Si sposta poi nel Regno Unito dove recita nelle rappresentazioni di “Into the woods”, “Bad girl” e “As if we never said goodbye”. A Roma è di scena in “Off - La storia degli attori ladri” e ne “Il malato immaginario” all’“Anfitrione”. Inoltre la possiamo apprezzare nei due cortometraggi “Lo psicologo” e “Yvette” e nella pellicola di Giorgio Serafini “The movers”. Con una propensione alla musica che le è naturale, indossa con successo anche le vesti di cantante e diventa “Danda”. Dopo il primo brano, “Mostro”, pubblicato nel novembre 2023, è la volta del nuovo singolo “Solitario”, disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali.

Entra nel mondo di Alessandra Greco attraverso IG / IMDb

Segui Danda su Instagram / Spotify / YouTube