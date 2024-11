Soverato, il Sindaco Vacca: nuovo parcheggio custodito per l’ospedale

Nuovo parcheggio per l’Ospedale di Soverato: un passo avanti per i servizi cittadini

Soverato – La città di Soverato è in fermento per l’avvio dei lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio custodito, situato presso l’Ospedale di Soverato. Un progetto ambizioso, fortemente voluto dal Sindaco Daniele Vacca e dall’amministrazione comunale, che promette di rivoluzionare la viabilità e migliorare i servizi per i cittadini.

I numeri del nuovo parcheggio

Il parcheggio, interamente gestito dal Comune, sarà dotato di circa 100 posti auto, offrendo una soluzione pratica e sicura a uno dei problemi più sentiti dalla comunità: il parcheggio selvaggio. "Con questa iniziativa vogliamo garantire un’esperienza più agevole e confortevole per gli utenti del nostro ospedale," ha dichiarato il Sindaco Vacca.

Un intervento strategico

L’area di sosta sarà custodita, assicurando maggiore sicurezza per i veicoli e un’organizzazione ordinata. Inoltre, il progetto mira a:

Ridurre il caos e il traffico nelle strade circostanti l’ospedale. Evitare disagi legati ai parcheggi improvvisati ai margini della carreggiata. Incrementare la qualità dei servizi pubblici a disposizione della cittadinanza.



Questo intervento rientra in una visione più ampia dell’amministrazione, volta a migliorare la vivibilità della città e l’accesso alle strutture sanitarie. "Troppo spesso – ha aggiunto Vacca – il fenomeno del parcheggio irregolare ha creato disagi e problemi di sicurezza. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di migliorare i servizi per la comunità."

Obiettivi e prospettive future

Oltre a risolvere problemi logistici immediati, il nuovo parcheggio si propone di diventare un modello di efficienza e organizzazione. I lavori, già in fase avanzata, sono stati accolti con entusiasmo dai cittadini, che vedono in questa infrastruttura un’opportunità per rendere l’ospedale più accessibile e funzionale.