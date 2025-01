Strade colabrodo a Catanzaro, il capogruppo del Pd Celia: “Cittadini a rischio, necessario cambio di rotta”.

Strade divelte, dissestate, vere e proprie voragini, che a chiamarle semplicemente buche non rende giustizia ai fatti.

Uno scenario impietoso quello a cui assisto percorrendo in auto le vie della città da Nord a Sud, da Sant’Elia a Catanzaro Lido passando per il Centro storico, chilometri e chilometri di strade abbandonate all’incuria e sfido chiunque a cimentarsi in uno slalom, senza finire in un ulteriore avvallamento, mentre il Comune sembra accontentarsi di rattoppare qualche buca, che si riforma puntualmente al primo acquazzone, invece di prevedere una seria manutenzione delle strade.

Lo afferma in una nota stampa il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Fabio Celia, che riconosce l’impegno dell’assessore al ramo Pasquale Squillace nel fare l’impossibile per dare risposte alle innumerevoli segnalazioni che arrivano con cadenza quotidiana da parte dei cittadini. “Ma non basta l’impegno, occorre un lavoro più ampio, orientato ad intercettare quelle risorse finanziarie che consentano il ripristino del manto stradale negli anni diventato inesistente, complice una politica che non ha investito, a tempo debito, su questo tipo di manutenzione.

Ci ritroviamo davanti a strade-colabrodo, ad interi tratti viari in continuo peggioramento e i mezzi in transito, auto, moto, devono fare i conti con buche profonde, che mettono a repentaglio la sicurezza delle persone e dei veicoli esposti, senza dimenticare che l’Amministrazione è costretta a pagare ingenti danni derivanti da incidenti e infortuni.

“E’ necessario un cambiamento di rotta, un’inversione di marcia.

Questa Amministrazione al di là dell’ordinario- conclude Celia - deve poter lasciare qualcosa di diverso dal centrodestra, garantendo strade sicure, altrimenti non apporteremo alcun valore aggiunto, destinati ad essere ricordati per come oggi i cittadini ricordano il centrodestra.”