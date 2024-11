Svolta meteo: freddo, pioggia e neve in arrivo la prossima settimana -Tutti i dettagli

Previsioni Meteo: Svolta Decisa in Arrivo con Freddo, Pioggia, Vento e Neve

La situazione meteorologica è pronta a trasformarsi radicalmente: la prossima settimana, il meteo italiano abbandonerà gli ultimi echi di un “autunno estivo” per accogliere una vera e propria “anteprima d’inverno”. Il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it annuncia infatti un drastico cambiamento a partire da martedì 12 novembre, con freddo, precipitazioni, raffiche di vento e persino nevicate fino a quote collinari.

Ultimi giorni miti prima del cambio di rotta

Durante il weekend, il clima si manterrà ancora mite e in parte soleggiato, con temperature che raggiungeranno punte estive nelle isole maggiori: fino a 25°C in Sardegna e Sicilia, e valori prossimi ai 23°C a Reggio Calabria e Taranto, mentre a Roma e Napoli si registreranno circa 21°C. Tuttavia, non mancheranno segnali autunnali, con dense nebbie notturne in Pianura Padana e piogge sparse su Sardegna, Sicilia e, localmente, lungo la costa tirrenica peninsulare. Un quadro tipico di una stagione di transizione tra estate e autunno.

Settimana prossima: arriva la collezione "Autunno-Inverno"

La svolta arriverà all’inizio della prossima settimana: lunedì 11 novembre si inizierà a percepire un primo calo termico, accompagnato da venti orientali moderati e qualche pioggia al Sud. Sarà però martedì 12 novembre il giorno chiave, quando un’irruzione polare proveniente dal Mare del Nord si abbatterà sull’Italia. Le temperature caleranno sensibilmente, con un abbassamento delle massime di 7-8°C, mentre la neve farà la sua comparsa sopra i 1400 metri sulle Alpi e sugli Appennini. Si intensificheranno anche i venti, mentre si svilupperanno due aree di bassa pressione, una al Nord e una al Sud.

Mercoledì e giovedì: il clou del maltempo con neve e vento

Mercoledì e giovedì saranno le giornate più critiche, con forti venti e precipitazioni diffuse. La neve scenderà fino a quota 1200 metri nelle regioni settentrionali e potrebbe comparire a quote anche più basse in alcune aree. Gli scenari più estremi prevedono la fusione dei due centri di bassa pressione sopra il Mar Tirreno Centrale, generando un “ciclone italico” con un minimo di pressione fino a 995 hPa. La convergenza di queste masse potrebbe innescare vere e proprie tempeste di vento, associate a piogge intense.

Un weekend da sfruttare prima dell'inverno

Il fine settimana offrirà dunque l’ultima occasione per godere di un clima più clemente, prima del repentino calo termico e delle condizioni meteo invernali attese. La settimana prossima, l’Italia si troverà sotto l’influenza di un’intensa perturbazione, che porterà un "assaggio d’inverno" e l’insolita fusione di due cicloni nel cuore del Mar Tirreno.

Continueremo a monitorare questa situazione meteorologica anomala e potenzialmente pericolosa per il nostro Paese. (iLMeteo)

In aggiornamento