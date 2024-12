Talerico : L’Assessore Colosimo parla di temi che non conosce.

Mi dispiace dover controreplicare all’Assessore Colosimo poiché è una brava ragazza, ma il suo Sindaco gli ha fatto sottoscrivere un comunicato – che probabilmente non ha neanche riletto - dove balbettando non riesce a dare alcuna risposta, con ciò dimostrando di non conoscere né il contenuto del primo bando annullato, né le osservazioni del Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi, lo scrivo a vantaggio di chi non ne conosce manco l’esistenza), né di quanto avvenuto in questi due anni di amministrazione Fiorita.

Però devo dire che l’Assessore Colosimo è entrata perfettamente nella parte poichè senza sapere di cosa stia parlando, si permette di attribuire a terzi generiche ed incerte responsabilità, sol perché il suo sindaco le ha chiesto di sacrificarsi – un po' come chiede a tutti coloro che lo sostengono-.

Come si sarà resa conto l’Assessore Colosimo in questi mesi di mandato, il sindaco Fiorita decide tutto da solo, se poi le cose vanno bene è stato bravo lui, se le cose vanno male la responsabilità è degli altri ed anche le conseguenze, un po' come avviene nella famosa barzelletta dell’Avvocato di Gigi Proietti.

Lo ribadiamo anche a vantaggio dell’Assessore Colosimo, il bando annullato in autotutela è stato condiviso, letto ed approvato dal Sindaco Fiorita con l'Assessore Arcuri prima della sua pubblicazione. Purtroppo, neanche in questa decisione sono stato coinvolto dal Sindaco, altrochè ruolo decisivo da parte dello scrivente.

Sempre il Sindaco Fiorita non ha voluto consultare i sindacati prima della pubblicazione del bando, nonostante l’Assessore Arcuri avesse proposto un confronto con la componente sindacale.

Sennonchè, a distanza di circa 4 mesi dall’annullamento di quel bando, Fiorita e la sua giunta ter non sono riusciti a pubblicare il nuovo bando sulla raccolta dei rifiuti, nonostante la nomina di 8 esperti (chissà quanto ci staranno costando!), di un bando già pronto nella sua struttura essenziale e, cosa importante, nonostante il nuovo esperto Assessore Colosimo che afferma di “essere concentrata sull’obiettivo di risolvere le criticità ereditate e garantire soluzioni efficaci e durature nel pieno interesse della comunità” (insomma una supercazzola in stile Conte Mascetti in “Amici miei”).

Verrebbe da chiedere all’Assessore se sia del mestiere (citazione Checco Zalone), poiché dovrebbe spiegare cosa e quali criticità avrebbe ereditato e quali soluzioni efficaci avrebbe individuato sino ad oggi, fermo restando che la nomina di 8 componenti per la stesura degli atti di gara sono il primo atto di sfiducia nei suoi confronti da parte del Sindaco, che non aveva mai proposto all’Assessore Arcuri questa stampella.

E, nonostante l’assistenza tecnica e la “concentrazione” dell’Assessore la “montagna non ha partorito manco un topolino”, poiché come raccontava Esopo, famoso favolista greco, a volte ci si aspetta qualcosa di enorme e importante, ma nonostante la tanta fatica, il risultato ottenuto è insignificante se non addirittura ridicolo.

Ecco questa è la perfetta sintesi del lavoro di questa amministrazione arrogante ed incapace.

L’Assessore Colosimo discetta di amministrazione trasparente e responsabile, peccato che da quando è stata nominata è cessata financo la pubblicazione del cronoprogramma di pulizia e verde pubblico, così diventa più facile spostare le squadre a propria discrezione senza alcun criterio e magari a piacimento di Sindaco e assessori.

Afferma ancora l’Assessore Colosimo che “in meno di tre mesi, abbiamo colmato il ritardo accumulato nei precedenti sei, avviando una pianificazione seria e concreta per la risoluzione della problematica” (seconda supercazzola).

Peccato che lo stesso Assessore non sappia quale sia la problematica, poiché disconosce totalmente il contenuto del bando annullato e le questioni giuridiche ed economiche sottese alla raccolta dei rifiuti ed ai rapporti di lavoro dei tanti dipendenti.

L’Assessore Colosimo afferma che non sussiste alcuna proroga, poiché probabilmente non l’hanno informata che il contratto è già scaduto il 30 giugno 2024!

L’Assessore fa molta confusione, tant’è che non comprende che l’impegno di spesa viene fatto proprio per prorogare i servizi di raccolta, senza capire che una proroga tecnica ha ragion d’essere se viene pubblicato un nuovo bando, altrimenti quella proroga non è più tecnica, ma maschera di fatto una proroga ordinaria.

Ora mi chiedo come faccia l’Assessore Colosimo a pontificare sulle responsabilità e ruoli di terzi, se non comprende la differenza tra proroga tecnica e proroga ordinaria e la connessione con una semplice determina dirigenziale su un impegno di spesa e quali siano le conseguenze della mancata pubblicazione di un bando.

Credo che l’Assessore Colosimo non abbia letto neanche le osservazioni dell’Anac e che non sappia di cosa parla quando richiama il ruolo di Arrical nella vicenda che ci occupa.

Informiamo allora la Colosimo che il suo Sindaco non ha risposto neanche all’invito di Arrical risalente al 29 agosto 2024, poiché allo stesso non interessava alcuna cooperazione per la “predisposizione degli atti di gara per l’individuazione del Gestore Unico” e, che quindi anche la nota successiva di Arrical a cui fa riferimento l’assessore Colosimo non ha né complicato il quadro operativo del Comune, né ha inciso sui tempi della pubblicazione del nuovo bando del Comune di Catanzaro!

Solo il Comune di Catanzaro continua a ritardare la pubblicazione di un bando da circa 4 mesi e, ciò non dipende certamente dal passato, ma dalla Colosimo alla quale ricordiamo di essere l’Assessore all’ambiente, che ha trovato il lavoro già fatto (un bando già strutturato) e ben 8 esperti.

Nonostante ciò il ritornello della Colosimo rimane : “Questa amministrazione sta affrontando con serietà una situazione complessa, ereditata in condizioni critiche…non ci faremo distrarre da sterili polemiche o tentativi di delegittimazione politica, convinti che i cittadini meritino risposte concrete e un’amministrazione trasparente e responsabile. Questa è la nostra priorità, e continueremo a perseguirla con determinazione e senso del dovere” (ndr: supercazzola conclusiva).

Un ultimo appunto all’Assessore Colosimo: se accetta il confronto con il precedente Assessore Arcuri, poiché dice di essersi concentrata e di aver pianificato ed individuato delle soluzioni, lo faccia prima della pubblicazione del nuovo bando.

So già che non lo farà, perché per accettare un confronto si deve conoscere la materia e con la sua replica ha già dimostrato che anche un comunicato stampa deve farselo scrivere da qualcun altro.

Antonello Talerico

Consigliere comunale di opposizione