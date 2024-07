Talerico: trasporto con tariffa agevolata per forze dell’ordine e militari

Le Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e le altre Forze Armate, ivi inclusi i Militari e gli appartenenti al Corpo Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, possono usufruire del diritto all’agevolazione tariffaria (riduzione dell’80% rispetto alla tariffa ordinaria) sui costi del biglietto per i servizi di trasporto pubblico locale nell’intera Regione Calabria, sulla scorta dell’art. 7, comma 6-bis della Legge Regionale n. 35/2015, anche per come modificato in data 24 febbraio 2023, in virtù dell’adozione della Legge Regionale n. 8/2023.

Ragion per cui a seguito dell’incontro avvenuto con il Presidente/Cofondatore di Itamil Esercito, Sandro FRATTALEMI, col Presidente Regionale Itamil Esercito - Regione Calabria, Massimo CRISTIANO e con il Segretario Regionale Itamil Esercito - Regione Calabria, Marco PAOLA, mi è stato sollecitato di approfondire e verificare la corretta attuazione della normativa in vigore.

A seguito di tali verifiche è stato accertato che la normativa era caduta in desuetudine ed era poco conosciuta sia dagli aventi diritto, sia da parte di alcuni Comuni che da parte di alcuni concessionari del pubblico servizio di trasporto regionale, ovvero veniva attuata a singhiozzo o volutamente inapplicata da parte di qualche concessionario.

Pertanto, mi sono prodigato per rinvenire il testo aggiornato della Legge Regionale n. 35/2015, ancora a tutt’oggi NON PRESENTE SUL SITO DEL CONSIGLIO REGIONALE, ove risulta il vecchio testo che per l'appunto NON PREVEDEVA L’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER LE FORZE DELL’ORDINE !

Difatti, il testo pubblicato sul sito della Regione Calabria non contiene proprio quel comma 6-bis che ha previsto l’introduzione dell’agevolazione tariffaria con decorrenza addirittura dal 1° gennaio 2019.

Preso atto di poi del Decreto dirigenziale n. 19857 del 21 dicembre 2023 e del Disciplinare per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie, all’art. 4 si ricava che il titolo di viaggio, per il quale è riconosciuta l’agevolazione tariffaria, è esclusivamente l’abbonamento mensile (nominativo).

Al fine di ottenere lo sconto nella misura dell’80% è stato deciso che sarà sufficiente per tutti gli interessati esibire agli operatori (Ferrovie della Calabria e altre linee di trasporto pubblico locale) la tessera di riconoscimento dell’appartenenza ad una delle Forze dell’Ordine/Armate e/o militari, per ottenere l’acquisto dell’abbonamento mensile a tariffa agevolata.

Antonello Talerico – Consigliere Regionale