Tennis, ATP Finals: oggi di scena Sinner

Per la terza giornata conclusiva della fase a gironi stasera l’altoatesino affronterà il russo Medvedev

TORINO - Stasera con inizio programmato alle 20.30 – diretta TV su Sky e su Rai 2 – il nostro Jannick Sinner, nr 1 del ranking affronterà per la terza giornata conclusiva della fase a gironi delle ATP finals di Torino il russo Medvedev.

Il torneo vede i più forti 8 tennisti al mondo scontrarsi e divisi in due gironi da quattro. Approderanno in semifinale i primi due di ogni raggruppamento che s’incontreranno attraverso scontri incrociati.

Nelle prime due giornate Sinner ha vinto con l’australiano De Minaur – che ha sostituito il serbo Djokovic che ha rinunciato a partecipare – e l’americano Fritz.

Stasera si riproporrà la sfida che nel corso delle ultime stagioni ha visto spesso il nr 1 al mondo affrontare il russo Medvedev.

Ogni match verrà deciso al meglio dei tre set.

Il russo ha vinto per due set a zero il secondo incontro disputato ma aveva perso il primo senza aggiudicarsi alcun set. Per quanto previsto dal regolamento, nell’ottica generale dei risultati acquisiti nel girone a Sinner sarà sufficiente vincere almeno un set - anche in caso di un’eventuale sconfitta dell’incontro - per raggiungere la semifinale mantenendo il primato in classifica.

Il regolamento per la qualificazione alle semifinali

Nelle semifinali si incrociano il primo di un girone contro il secondo dell’altro, e viceversa. Tutte le partite si giocano due set su tre. La classifica finale di ciascun gruppo è determinata dal primo dei seguenti criteri che consenta di determinare una gerarchia:

a) Maggior numero di vittorie

b) Maggior numero di partite giocate;

c) Risultato dello scontro diretto se solo due (2) giocatori sono in parità,

d) Se tre (3) giocatori hanno una vittoria a testa allora:

(i) Qualora uno di essi non abbia giocato tutte e tre le partite (3), viene automaticamente eliminato, e avanzerà alle semifinali il vincitore dello scontro diretto tra gli altri due. Se tutti e tre hanno lo stesso numero di partite, si considerano nell’ordine

(ii) Miglior percentuale di set vinti; oppure

(iii) Miglior percentuale di game vinti; oppure

(iv) Posizione in classifica il lunedì dopo l’ultimo torneo stagionale nel calendario dell’ATP Tour.

Se applicando il punto (i), poi via via il punto (ii) o (iii) o (iv), emerge un giocatore meglio piazzato degli altri (primo posto) o uno peggio piazzato (terzo posto), e gli altri due rimangono in parità, allora la parità tra questi ultimi due sarà risolta dal risultato dello scontro diretto.

Maurizio Martino