Tennis, impresa Paolini. E’ finale!

Dopo la vittoria di Musetti di ieri, domani impegnato in semifinale contro Djokovic, la Paolini entra nella storia. E’ la prima italiana a disputare la finale a Wimbledon





Eccezionale Jasmine Paolini! Al termine di una semifinale che definire combattutissima sarebbe riduttivo, è riuscita a superare l’ostica croata Vekic.

E’ stata un’autentica battaglia di nervi con crisi di pianto frequenti nel corso del terzo set da parte della croata dovuti proprio alla tensione e alla fatica. L’italiana ha avuto il merito di crederci fino alla fine pur avendo praticamente regalato il primo set vinto infatti senza grosse difficoltà da parte dell’avversaria.

Un 6-2 di vantaggio che aveva fatto pensare al peggio ma la Paolini ha reagito da campionessa qual è riuscendo a ribattere colpo su colpo la maggiore precisione dei colpi della Vekic.

Dopo essersi aggiudicata il secondo set con break decisivo all’ultimo game sul punteggio di 5-4, la toscana grazie ad un’eccezionale tenuta atletica e dopo essere stata in svantaggio 1-3 ha avuto una volontà e una caparbietà difficilmente riscontrabili su un campo da tennis riuscendo ad agguantare l’avversaria. Sul 3-3 è praticamente iniziata un’altra gara molto agguerrita da parte di entrambe le tenniste. La croata era riuscita ad annullare due match point, il primo sul 4-5, il secondo sul 5-6 riuscendo a portare l’italiana sul tie-break. Con un tiratissimo punteggio di 10-8 la Paolini raggiunge la seconda finale di un Grande slam nella stessa stagione.

Risultato finale 2-6 6-4 7-6. la tennista italiana era approdata in finale a Parigi non riuscendo in quell’occasione a vincere il titolo.

Era dal 2016 che la stessa tennista non disputava due finali slam nella stessa stagione. Otto anni fa c’era riuscita Serena Williams.

Con la finale raggiunta l’Italia del tennis conferma il suo ottimo momento facendo emozionare tutti gli amanti di questo sport.

Domani sarà la volta di Lorenzo Musetti emulare la collega provando a battere un Djokovic che fa meno paura rispetto allo scorso anno.

Per il toscano (anche lui come la Paolini!) si tratterà di una rivincita in quanto il carrarino aveva perso in cinque set al terzo turno del Roland Garros il mese scorso proprio contro il serbo ex nr 1. Anche la semifinale maschile si preannuncia una gara al cardiopalma…

Maurizio Martino