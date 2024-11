Tennis: Jannik Sinner trionfa alle ATP Finals di Torino, battuto Fritz con un doppio 6-4

TORINO - Jannik Sinner scrive la storia del tennis italiano conquistando le Nitto ATP Finals 2024. L’altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha sconfitto in finale lo statunitense Taylor Fritz in due set decisi con un netto 6-4, 6-4. Per Sinner si tratta del primo successo nel prestigioso torneo dei 'Maestri', un traguardo che arriva dopo la delusione della finale persa contro Novak Djokovic lo scorso anno.

Un'annata da record per Sinner

Con questa vittoria, il 23enne altoatesino porta a 18 il numero di titoli conquistati in carriera, di cui ben otto solo in questa stagione. Un’annata straordinaria che lo ha visto trionfare anche agli Australian Open e agli US Open, raggiungendo un primato condiviso nell’Era Open soltanto con leggende del calibro di Roger Federer e Novak Djokovic.

Il successo di Torino consolida ulteriormente la posizione di Sinner al vertice del ranking mondiale, con un distacco di oltre 4.000 punti sul tedesco Alexander Zverev, attualmente secondo.

Le ATP Finals restano in Italia

L'evento torinese ha confermato la centralità dell'Italia nel panorama tennistico internazionale. Le ATP Finals, che hanno trovato casa a Torino dal 2021, continueranno a essere ospitate in Italia almeno fino al 2030, garantendo agli appassionati uno spettacolo di altissimo livello.

Prossimo obiettivo: la Coppa Davis

Non c’è tempo per rilassarsi per Sinner, che già guarda al prossimo impegno: la **Coppa Davis a Malaga**. L’altoatesino guiderà la squadra italiana con l’obiettivo di riportare il trofeo in Italia dopo oltre quattro decenni.

Un campione da record

La vittoria di Sinner alle ATP Finals non è solo un trionfo personale, ma un segnale di una nuova era per il tennis italiano, sempre più protagonista sul palcoscenico internazionale. Torino e l’Italia celebrano il loro campione, che ha dimostrato ancora una volta di essere il futuro di questo sport.