Tennis, Sinner approda ai quarti del Championships Wimbledon

Il nr 1 del ranking approda per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale nel terzo Grande slam stagionale.

Jannick Sinner avanza nel tabellone del Championships Wimbledon. Nella gara degli ottavi supera l’americano Shelton, buon giocatore che fa del servizio la sua arma migliore. Lo statunitense nr 14 del race lo ha confermato anche oggi contro il più forte tennista al mondo ma non è bastato contro la maggiore tecnica e l’intelligenza tattica dell’altoatesino.

L’italiano dopo aver vinto i primi due set con il risultato di 6-2 6-4 ha sofferto non poco nel terzo set sbagliando molto, specie con il diritto. Ha perso quasi sistematicamente gli scambi che pur rientrano tra i pezzi forti del suo repertorio. In svantaggio di tre game, dal 1-4 Sinner ha avuto però il merito di crederci concedendo poco da quel momento in poi.

Un tie-break combattuto punto su punto è stato favorevole all’italiano che se lo è aggiudicato con il punteggio di 11-9. Risultato finale 6-2 6-4 7-6. Ora ad attendere Sinner ai quarti sarà il vincente della sfida tra Medvedev e Dimitrov ancora in corso.





Maurizio Martino