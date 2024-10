Tennis: Sinner trionfa al Six Kings Slam, battuto Alcaraz in tre set

Riyadh, Arabia Saudita – Jannik Sinner continua a stupire. Il numero uno al mondo ha conquistato il Six Kings Slam, superando in finale l’amico e rival Carlos Alcaraz in un match avvincente. Sinner, dopo aver perso il primo set al tie-break, ha ribaltato la situazione, vincendo 6-7, 6-3, 6-3, e portandosi a casa il premio da sei milioni di dollari.

Durante la premiazione, l'altoatesino ha voluto ringraziare il pubblico e Alcaraz: "È stata un'esperienza incredibile. Tornerò sicuramente l'anno prossimo. Con Carlos c’è una sana rivalità, ci spingiamo a migliorarci costantemente. Grazie a tutti per l’atmosfera incredibile."

### Una rivalità destinata a durare

La sfida tra Sinner e Alcaraz si fa sempre più avvincente, con l'italiano che, dopo diverse sconfitte nel 2024, riesce finalmente a prevalere. Il loro duello è destinato a scrivere nuove pagine nella storia del tennis moderno.

Djokovic vince la “Last Dance” contro Nadal

Il Six Kings Slam non ha offerto solo lo scontro tra i due giovani talenti. La serata è stata arricchita da un confronto storico: Novak Djokovic e Rafael Nadal si sono affrontati per la 61ª volta, con Djokovic che ha avuto la meglio in due set (6-2, 7-6). L’abbraccio a rete tra i due ha segnato un momento di grande emozione, con Djokovic che ha elogiato Nadal: "Sei un campione incredibile. La nostra rivalità mi ha spinto oltre i miei limiti. Un giorno spero che potremo ritrovarci a bere qualcosa insieme."

Nadal, emozionato, ha risposto: "Grazie Novak, mi hai fatto superare i miei limiti per oltre 15 anni. È stato un onore condividere il campo con te."

La carriera di Nadal sembra avviarsi verso la conclusione, ma il tennista maiorchino ha lasciato Riyadh tra gli applausi del pubblico, ricevendo in dono una racchetta d’oro a grandezza naturale.

Un evento simbolico per il tennis

Il Six Kings Slam ha segnato non solo una tappa importante nella carriera di Sinner, ma anche un momento simbolico per il tennis mondiale, con l’ultimo atto della storica rivalità tra Djokovic e Nadal. Un evento che ha riunito passato e futuro di questo sport, regalando emozioni indimenticabili ai fan di tutto il mondo.