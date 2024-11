Tennistavolo Norbello: altra sconfitta in A1 M, ora tocca alle donne

I sentimenti dei tifosi giallo blu attraversano dirupi malagevoli e discese ardite. Proprio come l’andamento delle due ammiraglie. La A1 maschile continua ad essere allergica ai punti, anche con la formazione al completo. Mentre le norbellissime sono attese al varco per continuare a produrre risultati eclatanti come quelli già raccolti nelle primissime fasi del campionato.

A Cagliari si è consumata la disfatta n. 4 per i ragazzi che erano chiamati a spegnere gli entusiasmi della attuale prima della classe. Non ci sono riusciti, ma c’è la consolazione di averli visti lottare per oltre quattro ore e mezza di gioco, segno che comunque la squadra si è ricomposta ed abbisogna di amalgamarsi ulteriormente per pianificare il processo di ripresa, puntato verso la soglia salvezza.

Ma prima di rivederli all’opera le attenzioni si spostano sull’altro fronte con le donne guilcerine che devono confermare le loro qualità nelle due gare consecutive contro le vice campionesse d’Italia e le matricole corregionali del Tennistavolo Sassari.

Il sodalizio giallo blu è chiamato ad organizzare anche il primo turno di coppa europea TT Intercup: la situazione non conosce pause, il tempo di elaborare considerazioni è rinviato a periodi decisamente più tranquilli.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Mercoledì 6 novembre 2024 Ore 18:30

Sede di Gioco Palatennistavolo – Cagliari

ASD Marcozzi Tennistavolo Norbello 4 2

GASTON ALTO HA BISOGNO DI FIDUCIA

La partita è stata godibilissima. I padroni di casa confermano di essere collettivo da prendere con le pinze e il loro primato in classifica non è un caso. I norbelloni non si erano ancora ritrovati tutti insieme e forse pagano un po’ lo scotto della prima volta, sebbene siano tutti scafatissimi. Forse si sta sentendo la mancanza di Gaston Alto, nel senso che la sua presenza in campo, nelle ultime due uscite, è costata quattro sconfitte consecutive patite contro avversari molto più giovani di lui. Questa volta a farlo dannare sono stati il gioiello autoctono Carlo Rossi e il piemontese delle meraviglie Federico Vallino che hanno mostrato accelerazioni e tenute fisiche complicate da contenere. Ma conoscendo l’indole guerriera dell’argentino di Mendoza è quasi scontato che in questi giorni si allenerà duramente per ritrovare lucidità tecniche e gambe particolarmente flessibili. Anche il ritrovato Yaroslaw Zhmudenko sente il peso dell’esordio facendosi piegare dall’indiano Jeet Chandra; riesce comunque a recuperargli due set di svantaggio prima di rimanere con un pugno di mosche alla bella. Rischia grosso pure con Carlo Rossi, ma alla lunga la battaglia produce il momentaneo e illusorio 2-2.

Un buonissimo periodo di forma lo sta attraversando Marco Antonio Cappuccio che tiene in piedi la squadra sconfiggendo non senza clamore il quotato avversario russo Denis Ivonin. Nell’ultima sfida in cartellone non riesce a stare al passo di uno scatenatissimo Chandra.

Tra nove giorni arriva Il Circolo Prato, gara di estrema importanza.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Recupero Terza giornata di andata Venerdì 08 novembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASV TT Südtirol 0 0

CONFRONTO CHE PROMETTE SCINTILLE

Giunge anche il grande giorno della campionessa europea in carica di doppio femminile Hana Matelova. Ha appena messo piedi per la prima volta nell’isola scortata gelosamente dal presidente Simone Carrucciu e dal tecnico Olga Dzelinska. Sta abbracciando le sue nuove compagne di squadra Tan Wenling (100%) e Ana Tofant (25%) che la appoggeranno in questa sua prima assoluta contro le vice campionesse d’Italia.

Si preannuncia una gara ricca di contenuti, a partire dal fatto che in famiglia Monfardini c’è il rischio che si possa assistere ad uno scontro tra mamma Tan e figlia Gaia, ancora imbattuta, n. 4 d’Italia e vittoriosa di recente a Cagliari nel doppio misto del WTT Feeder assieme al sardo di sangue nigeriano John Oyebode. Con lei giocherà la azzurra Debora Vivarelli, n. 6, anche lei senza alcuna sconfitta in campionato, con due olimpiadi alle spalle e la spagnola Eugenia Sastre Pèrez (50%). Le giallo blu sono reduci da due gare nelle quali Tofant e Tan sono state affiancate dalla polacca Magdalena Sikorska. Dopo il pari casalingo con il Muravera TT, hanno sbancato la roccaforte Castel Goffredo dopo memorabile prestazione.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 9 novembre 2024 Ore 16:00

Sede di Gioco Palestra Scuola media n. 2 - Sassari

Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello 0 0

DERBY NEL CAPO DI SOPRA

Non trascorreranno neppure 24 ore che il trio giallo blu salirà in auto per percorrere la strada statale 131 in direzione nord dove è atteso dalla cenerentola Tennistavolo Sassari, ancora a zero punti dopo quattro turni. La gara non è da prendere assolutamente sotto gamba perché il collettivo turritano è di tutto rispetto con la nigeriana Fatimo Bello, la russa naturalizzata portoghese Tatiana Garnova, l’italo russa Elena Rozanova e la romena Teodora Simon.

Coppa Europea Maschile – TT. Intercup

Primo turno Domenica 10 novembre 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello La Garde TT (Francia) 0 0

ALLE PRESE CON UNA NUOVA IMMERSIONE CONTINENTALE

Norbello accoglie la società francese più importante del dipartimento del Varo, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Con i suoi 205 tesserati distribuiti in nove squadre copre diversi campionati: da quelli nazionali a quelli regionali, dipartimentali, senior e giovanili.

Le due contendenti sono inserite nella Pool D della coppa europea TT Intercup, alla quale il Tennistavolo Norbello partecipa dall’annata agonistica 2010- 11. Con loro partecipa anche la tedesca TSV 1990 Merseburg. Non si conoscono i nomi dei giocatori/trici che parteciperanno alla sfida.