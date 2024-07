Tennistavolo Norbello: a Carrara per semifinale scudetto secca

NORBELLO, 22 APRILE 2024 - Il “campionato stillicidio” ha finalmente sciolto i suoi dubbi poche ore fa, quando il presidente Simone Carrucciu ha emesso un lungo sospiro nell’apprendere che i biglietti aerei acquistati giorni fa in assenza di risultati certi, coincidevano con la meta pronosticata. In seguito al successo della Bagnolese sul Top Spin Messina le nubi si sono diradate da una classifica che ha sancito la griglia delle semifinali: il sodalizio guilcerino andrà a fare visita ai campionissimi uscenti dell’Apuania Carrara.

A prescindere o meno dalla possibilità di uscirne indenni, rimane la grande soddisfazione di aver centrato per il secondo anno consecutivo il prestigioso traguardo. Questa è l’ulteriore conferma di quanto sia solida la società che da anni riesce a far convivere una squadra maschile e una femminile nel piano più alto della gerarchia pongistica italiana. E adesso non resta che godersi questo ultimissimo atto della stagione a squadre.

Campionato Serie A1 Maschile – Play Off Scudetto

Semifinale Martedì 23 aprile 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palasport – via Giovan Pietro – Avenza – Carrara (MS)

Apuania Carrara A.S.D. Tennistavolo Norbello

SENZA DIOGO, SI LOTTA COMUNQUE

Nel capoluogo marmoreo la società giallo blu non proporrà il trio titolare, quello che nell’ultimo campionato si è potuto costituire per sole sei gare, vincendone cinque e pareggiando con il Top Spin Messina. Guarda caso la società siciliana, vicecapolista, forse col timore di non dover incontrare i tre norbelloni ai play off, nell’ultima gara di campionato ha opposto i rincalzi alla Polisportiva Bagnolese, in modo che, a scanso di equivoci, il team lombardo, vincendo, terminasse al terzo posto. Pertanto le due squadre si ritroveranno sullo Stretto, a giocarsi l’accesso alla finale scudetto, in concomitanza con la sfida di Carrara. Ma appare piuttosto fantasioso ipotizzare che il tecnico cinese Wang Hong Liang riutilizzi gli stessi giocatori.

Di sicuro nel piccolo borgo del centro Sardegna, nonostante la mancanza del portoghese Diogo Carvalho (100%), stanno arrivando gli incitamenti all’argentino Gaston Alto, al giovane siciliano Marco Antonio Cappuccio e al tecnico atleta Sergei Mokropolov affinché a Carrara possano fare comunque bella figura. Tra i padroni di casa chi ha giocato maggiormente è stato l’italo-bulgaro Mihai Bobocica (73,7%), seguito dallo slovacco Lubomir Pistej (72,7%) e da i due croati Andrej Gacina (87,5%) e Tomislav Pucar (87,5%). I padroni di casa hanno collezionato in tutto 20 punti (una sola sconfitta subita, dalla Bagnolese), contro i tredici norbellesi. Sarà molto curioso e divertente vedere la condotta degli ospiti dietro il tavolo, dal momento che non hanno nulla da perdere.

Nella fase regolare l’Apuania vinse entrambe le gare per 4-0.