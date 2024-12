Tennistavolo Norbello: domenica nuova edizione del Trofeo Internazionale

L’euforia pre natalizia si condensa spesso e volentieri sotto il tetto della palestra di via Azuni in occasione del Trofeo Internazionale “Città di Norbello” che come sempre richiama i cultori del tennistavolo nella celebrazione dell’Immacolata, in questa circostanza caduta di domenica.



Sono giorni parecchio intensi per l’affiatatissimo gruppo organizzatore che ha già sciolto i muscoli in occasione della Giornata Paralimpica nel Guilcer, caratterizzatasi per uno strepitoso successo.



Dai campioncini paralimpici ai grandi interpreti della disciplina olimpica il passo è breve perché l’edizione numero 15 promette da tradizione buon gioco, fair play e il solito pizzico culturale che non guasta mai.



I cancelli dell’impianto comunale si spalancano dalle 9:00, quando si potrà assistere alle fasi di riscaldamento dei protagonisti del doppio Top 12, femminile e maschile. Il momento tra i più toccanti del trofeo è la presentazione, condita amabilmente da vocaboli pirotecnici scanditi dall’impareggiabile ugola di Matteo Bruni, anchorman di successo, che descriverà i profili essenziali delle protagoniste e dei protagonisti.



E poi via all’intenso programma agonistico; prima i tre turni eliminatori, poi il tabellone ad eliminazione diretta culminante con le due finali previste a partire dalle 19:00.



Nella calma post prandiale i popolani norbellesi potrebbero sostituire la pennichella ad una sana parentesi letteraria e confondersi tra atleti, dirigenti e comuni visitatori, ansiosi nel conoscere dettagliatamente i contenuti della sesta opera di Marcello Atzeni, scrittore di Baradili ma sanlurese d’adozione dal titolo “Quattro Mori a cinque cerchi - I Sardi alle Olimpiadi dal 1908 al 2024” (Sandhi Edizioni). Un’opera che di sicuro ha richiesto molta fatica nel raccogliere informazioni su oltre un secolo di attività sportiva nell’isola. Sarà interessante conoscere dalla viva voce dell’autore qualche storia avvincente legata ai nostri campioni conterranei che si sono distinti a patire dalla prima edizione londinese fino alla seconda parigina di qualche mese fa.



E non c’è Trofeo “Città di Norbello” senza gli esiti del concorso fotografico internazionale “Obiettivo Tennistavolo” con annessa premiazione e soprattutto messa in mostra dei tre migliori scatti in formato gigante da conservare gelosamente assieme a tutti gli altri accumulatisi in quattordici edizioni.



La società organizzatrice ricorda che da quando il Trofeo esiste, l’ingresso è sempre gratuito: la popolazione del Guilcer ha una bella occasione da gustare, unica nel suo genere e rara da vedere nel cuore dell’isola.



Info nel sito web www.trofeocittadinorbello.it dove possono essere seguite le fasi di gioco in diretta streaming.