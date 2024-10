Tennistavolo Norbello: espugnata la fortezza di Castel Goffredo

Incredibile ma vero! Per la prima volta da quando stazionano in A1 femminile (stagione 2010 – 11), le Norbellissime espugnano il grande tempio del pongismo italico con una prova maiuscola dove le avversarie non hanno regalato nulla. E tra le campionesse d’Italia in carica ha giocato super Niko Stefanova, guarda caso colei che trascinò le giallo blu nell’unico successo conseguito fino a lunedì scorso contro la formazione mantovana, ma davanti al pubblico di via Azuni (stagione 2013 – 14). Corsi e ricorsi si inseguono, come quello riguardante l’italo cinese Tan Wenling che tanto ha vinto sia a Castel Goffredo, sia nel vecchio continente, in tandem con Niko. E nonostante le primavere si accumulino inesorabilmente, Tan continua ad offrire prestazioni mirabolanti, come quella che segna una giornata davvero storica, supportata anche da una Magdalena Sikorska tornata ai livelli in cui tifosi guilcerini l’avevano conosciuta nel suo anno d’esordio in Sardegna, quando nessuna avversaria riusciva a metterla in soggezione. Seppur rimasta all’asciutto Ana Tofant ha dimostrato di non sfigurare in un collettivo che può osare tanto. E ancora non si è vista all’opera la n. 1 Hana Matelova, che dovrebbe dare un ulteriore tocco magico. Intanto gli apparecchi telefonici dei protagonisti rischiano di liquefarsi davanti all’anomala ondata di calore arrivata dai supporter in visibilio per l’impresa titanica. Il presidente Simone Carrucciu legge i messaggi con le mani tremanti, mai si sarebbe aspettato un colpo di scena di queste proporzioni: “Sono contento soprattutto per le ragazze e per il tecnico Olga Dzelinska perché con questo successo rafforzeranno il feeling che stanno cementando in questi giorni e in futuro, con tanta armonia di squadra, si possono fare cose impossibili. E poi anche i dirigenti della nostra società avevano bisogno di una botta di entusiasmo oltre le righe per continuare a svolgere i loro compiti col sorriso stampato sule labbra. Ringrazio i tifosi per le belle parole e tutti quelli che hanno guardato una partita bellissima; le protagoniste hanno dato smalto al nostro campionato italiano preannunciatosi avvincente”.

Domenica sono cominciati i campionati di serie A2 femminile e gli esordi non sono stati niente male con due successi complessivi, un pareggio e una sconfitta. “Un plauso anche alle carissime norbelline – conclude Carrucciu – che ci regalano sempre tante soddisfazioni e uno spirito combattivo esemplare”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di andata Lunedì 30 settembre 2024 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo “Mazzi” – Castel Goffredo (MN)

Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello 2 4

DUE FAVOLOSE DOPPIETTE

Si arriva in punta di piedi dentro un palazzetto dove le tribune si popolano di cultori della disciplina, rimasti delusi per l’inusuale insuccesso delle loro beniamine ma allo stesso tempo gioenti per le perle atletiche disegnate dalle sei primedonne. La slovena Ana Tofant forse rimane colpita dalla “sacralità” del luogo ma seppur perdente dà mille grattacapi alla padrona di casa in forte ascesa Nicole Arlia. Rimedia Magdalena Sikorska che nei momenti cruciali sfodera i colpi necessari per prevalere sulla russa Anastasia Kolish, giocatrice che in passato ha incantato le platee giovanili per il suo gioco debordante. Poi si incrociano due profili imponenti che hanno fatto la storia del tennistavolo italiano: Tan Wenling è in forma strepitosa e non lascia quasi mai l’iniziativa a Stefanova. Il ciclo positivo prosegue ancora con la polacca norbellese che stavolta prende le misure ad Arlia: è il terzo 3-1 consecutivo per le ospiti. Ana Tofant non delude mai ma forse deve affilare le lame dei coltelli quando si trova a concludere il set: tra lei e Niko ci sono appena sette punti di differenza e le castellane tornano in corsa per il pareggio. Ma devono fare i conti con “Queen Tan” che al quinto set annienta una Kolish a corrente alternata: nei tre set persi la russa accumula infatti appena 12 punti.

OLGA DZELINSKA: “SENSAZIONE UNICA”

A fine gara Tan viene sepolta dagli abbracci e il resto della panchina cerca di capire se è tutto vero. Il tecnico slovacco Olga Dzelinska prova a ricostruire una serata memorabile: “L’incommensurabile felicità mi impedisce di trovare le parole più adatte a descrivere questa storica vittoria. Non dico che è stato come vincere uno scudetto ma ci siamo molto vicine. L’impresa è infatti di quelle non da poco, e faccio i complimenti alle ragazze perché tutte e tre sono state eccezionali. Le ho trovate concentratissime sino alla fine e non so come ringraziarle perché ogni partita è stata bellissima, hanno dato spettacolo e questo non lo dico solo io ma le tante persone che hanno assistito alla sfida. Per me è una soddisfazione molto grande perché avevamo di fronte delle gran giocatrici di prima categoria; chi se l’aspettava di batterle sul proprio campo? Il mio sogno era di ottenere un pareggio striminzito dovuto ad una giornata no di qualche nostra avversaria. Invece tutte e tre le castellane erano in gran forma e noi abbiamo vinto. Nonostante le due sconfitte Ana ha offerto delle prestazioni sopra le righe perché per lei era la prima volta che incontrava queste avversarie e non aveva mai giocato in questo palazzetto particolarmente ostico. Ma ha dimostrato di essere degna di questo luogo. Magda invece ha dato prova di come sia capace di sollevare l’asticella quando le sfide si fanno importanti. Infine tanto di capello a Tan che ha offerto altre due chicche spaziali. Sono contenta per loro, per il presidente, per me stessa e soprattutto per tutti i fan giallo blu che sono andati in visibilio. Forza Norbello sempre!

Ed ecco le parole di super Tan Wenling: “Simone Carrucciu ha messo su una bella squadra, siamo tutte giocatrici molto dure e grintose, con grande voglia di vincere. E poi aggiungo che la nostra allenatrice è molto preparata e il nostro presidente ci incoraggia tanto. Io personalmente sono molto contenta di questo bellissimo inizio di campionato”.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Primo concentramento Domenica 29 settembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palestra E/23 – Torino

ASD Quattro Mori Cagliari Tennistavolo Norbello “Blu” 3 3 Tennistavolo Norbello “Blu” GS Regaldi Novara 4 1

VERONICA TRASCINA UN TERZETTO MOLTO INSIDIOSO

Un andamento convincente quello del team allenato da Sergei Mokropolov, che fa dimenticare l’avvio stentato della scorsa stagione. Anzi, ci poteva scappare l’en plein ma l’ex norbellissima Marina Conciauro (Quattro Mori) è riuscita a confezionare un piccolo miracolo, recuperando due set di svantaggio e anche un ampio margine nella quinta frazione nei confronti di Sofia Ivanova. Veronica Mosconi appare come autentica fuoriclasse e infatti si congeda dalle sue compagne con un impeccabile 100%. Sofia sembra avere un feeling con il quinto set anche nelle due gare successive quando però riesce a intascare l’intera posta anche con incredibili rimonte: sono tre in tutto i suoi successi. Gohar Atoyan combatte sempre e comunque e solo per un soffio non si toglie qualche soddisfazione.

PARLA GOHAR ATOYAN: “SIAMO STATE BRAVE”

Non era abituata a parlare il russo per un’intera giornata di fila: stando a stretto contatto con Sofia Ivanova e il tecnico Sergei Mokropolov, all’italo armena Gohar Atoyan veniva automatico così. In serata, però, riprendere a dialogare in italiano le è costata qualche fatica in più. Ci tiene in particolar modo ad esprimere la solidarietà a Veronica Mosconi che per gli interi due match è stata costretta ad ascoltare espressioni incomprensibili.

Gohar, come è andata?

È stato un piacere avere tra noi il presidente Simone Carrucciu. E poi sono contenta di avere Veronica Mosconi come compagna di squadra; lei è decisamente di un altro livello e infatti molte delle atlete presenti le hanno chiesto che cosa ci facesse in A2.

Come valuti le tue prestazioni?

Per essere il primo concentramento stagionale e considerando che mi alleno poco, credo di non aver sfigurato, ma rimane sempre il rammarico di non aver potuto fare qualcosina in più. Nella gara disputata contro Margherita Cerritelli del Quattro Mori, per esempio, mi è dispiaciuto perdere. Ho iniziato bene la sfida contro l’italo cinese Wei Jian ma alla fine mi sono arresa davanti alla sua infinita esperienza. Veronica ci ha rimesso in carreggiata ottenendo il terzo punto.

Insomma nessuna di voi ha sfigurato

Anche la mia compagna Sofia Ivanova ha giocato bene, l’ho vista particolarmente concentrata, e conferma tutta la sua bravura; ma è stato un vero peccato che non abbia sfruttato l’ampio vantaggio che aveva acquisito contro Marina Conciauro. Poteva farcela però anche per lei probabilmente ha inciso la tensione dell’esordio mentre le avversarie, già acclimatate per aver giocato il giorno prima si sono sentite maggiormente cariche, ma in definitiva il pareggio è stato un buon punto di partenza e al ritorno contiamo di fare meglio.

Con Novara invece nessun problema

Abbiamo giocato molto bene trascinate dalla classe di Veronica, ma anche dalla freddezza di Sofia che ha recuperato due set di svantaggio nei confronti di Viktoria Ananeva dimostrando di essere una ragazza tutt’altro che arrendevole. E poi ci ha consegnato il punto finale con un’altra gara magistrale terminata al quinto set Per quanto mi riguarda sono contenta della prova offerta contro Stanglini anche se ho perso al quinto. Di sicuro siamo andate alla grande rispetto alla partenza, disastrosa, dello scorso anno.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Primo concentramento Domenica 29 settembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palestra I.T.E.S. – Borgorose (RI)

ASD TT Ennio Cristofaro Tennistavolo Norbello “Giallo” 2 4 Tennistavolo Norbello “Giallo ASTT Eureka Roma 2 4

SENZA INFAMIA E SENZA LODE

Le norbelline del sud fanno il bello e il cattivo tempo. Ma davanti al loro cammino si sono ritrovate l’Eureka Roma dell’ex Chiara Colantoni, un pezzo da novanta che ha deciso di ritornare nella società di famiglia per tentare il salto di qualità.

Quanto a successi personali la paraguaiana Lucero Ovelar realizza tre punti totali, sarebbe stato 100% se avesse amministrato meglio il 2-0 di vantaggio nei confronti proprio di Chiara. Il nuovo innesto Larissa Lavrukhina chiude al 50% mentre la vicecampionessa del mondo master over 40, Marialucia Di Meo contribuisce con un punto al successo sulla compagine pugliese e sicuramente si riserva di fare scintille nei concentramenti a venire.

“Lascio il ritiro di oggi con buone sensazioni a livello personale – confessa la sudamericana Ovelar – perché ho giocato ottime partite e mi sono sentita molto bene, fiduciosa e concentrata sulle partite. Purtroppo non sono riuscita a vincere il match contro Chiara, ma sono contenta della mia prestazione”.