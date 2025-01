Tennistavolo Norbello: la A1 femminile corsara anche a Muravera

Quando mancano quattro giornate al termine della regular season della A1 femminile, il Tennistavolo Norbello si conferma capolista solitaria della graduatoria in attesa dell’imminente big match con le campionesse in carica del Tennistavolo Castel Goffredo.



Violare la palestra comunale Giovanni Cuccu di Muravera non è mai una passeggiata e infatti anche in questa circostanza le Norbellissime han dovuto dare sfogo a tutta la concentrazione in serbo per non farsi obnubilare da avversarie pronte a tutto pur di interrompere il ciclo di vittorie, diventate cinque consecutive.

Ora è necessario coinvolgere l’intera cittadinanza per gremire le tribune di via Azuni, il prossimo 18 gennaio 2025 alle ore 17:00, quando le reginette locali si giocheranno un’intera stagione al cospetto del temutissimo squadrone lombardo; ma come il colpaccio è riuscito all’andata, nulla osta che ci possa essere il bis, nel tentativo di riguadagnare una finale scudetto che manca dal 2014.

Nel frattempo occhi puntati anche sui Norbelloni di A1, che al contrario delle colleghe devono trovare soluzioni tecnico-tattiche incisive per uscire dall’incubo zona retrocessione, palesatosi sin dalla prima giornata d’andata.

A Sassari, sabato 11 gennaio, alle 16:00 si assisterà ad un derby colmo di insidie ma capace di regalare spunti interessanti su come potrebbe delinearsi il post giro di boa.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale





Prima giornata di ritorno Mercoledì 8 gennaio 2025 Ore 18:00





Sede di Gioco Palestra Comunale G. Cuccu – viale Rinascita – Muravera (SU)





Ad Muravera TT Tennistavolo Norbello 2 4





ANA TOFANT SPIANA LA STRADA VERSO I DUE PUNTI, DIFFICILISSIMI DA STRAPPARE





I terzetti che si affrontano sono di ottima fattura: entrambi puntano in alto per legittimare i propri obiettivi. Ma la prima piacevole improvvisata giunge nella sfida d’esordio dove Ana Tofant da numero 1 affronta a viso aperto la russa del club sarrabese Olga Vishnyakova.



Dopo aver sbloccato il risultato ai vantaggi, la slovena giallo blu prende il largo con molta più tranquillità, nei due parziali successivi.



Gara apparentemente semplice per la 100% Hana Matelova che si trova di fronte una Valentina Roncallo particolarmente ispirata nel metterla a dura prova. La pongista ceca cede i set pari, ma in quelli dispari detta legge imponendosi con maestria sugli sviluppi della bella.



Un’altra campionessa che non ha nessuna intenzione di perdere l’imbattibilità è Olga Vorobeva che mette a nudo tutte le sue pregevoli astuzie per trafiggere una Tan Wenling ripetutamente fallosa e forse ancora in bambola per un viaggio in terra sarda all’insegna degli imprevisti.

A dare certezze alla squadra ospite ci pensa la leader Matelova che in tre set ha la meglio su Vishnyakova.



Di seguito, Tofant non regala un secondo miracolo confrontandosi con la sublime Vorobeva ma la sua vena combattiva è stata percepita dal suo club che non ha mancato di riservarle continui incoraggiamenti.

Il primato in campionato dipende dallo stato di forma della blasonatissima Tan Wenling che dimenticate una volta per tutte le noie extrasportive ritrova sé stessa nell’ultima sfida della serata opposta a Roncallo, sempre più motivata nel vendere cara la pelle.



Stavolta l’italo cinese è negli ultimi due set che riesce ad uscire da una situazione intricata. Equilibratissima, infatti, la prima parte della contesa, dove le duellanti si sono spartite due parziali ai vantaggi.





OLGA DZELINSKA CONTENTA DI QUESTO NUOVO SUCCESSO





Il “Forza Norbello sempre” non manca mai nelle sue dichiarazioni post partita. Il tecnico Olga Dzelinska si complimenta con le sue giocatrici perché anche nel Sarrabus l’hanno resa felice e fiera di essere la loro allenatrice.

Insomma, Olga, il 2025 non poteva cominciare in maniera migliore

Sapevo che sarebbe stato tra gli impegni più complicati del campionato perché all’andata l’unico punto perso fu proprio contro il Muravera. Faccio i complimenti alle avversarie perché la partita è stata molto bella da vedere. In ogni sfida si sono visti colpi spettacolari, segno che da entrambe le parti si è dato il massimo.





Chi ti ha sorpreso maggiormente?

Mi fa piacere che Ana Tofant si tenga sempre pronta a dare sostegno alle sue compagne. E a ben vedere ci ha salvate proprio lei. Mi ha sbalordito per calma, serenità, propensione al ragionamento. Ci ha portato in vantaggio prevalendo sulla Vishnyakova, avversaria tutt’altro che comoda e sempre pericolosa sia nei servizi, sia in attacco. Ma Ana è stata durissima per la durata dell’intera disputa e il suo punto ci ha aiutate molto.





Che dire di Hana e Tan?

Hana non riusciva a ritrovarsi dopo la pausa natalizia ma alla fine è stata brava nel portare i due punti a casa dimostrando ancora una volta di essere una sicurezza.

Tan, quando serve, è sempre pronta a dare un contributo attivo alla squadra.





Si guarda sempre avanti

Si, pensando in particolare al Castel Goffredo. Sabato 18 gennaio 2025 le campionesse in carica dovrebbero schierare la loro formazione migliore, ma ci siamo anche noi. Ho le mie particolari idee in testa, di certo daremo il massimo per confermare la nostra posizione in classifica.