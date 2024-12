Tennistavolo Norbello: le giocatrici di A2 F ritornano da Malta e si immergono nel campionato

Le tanto stimate Norbelline animano gli appuntamenti pre natalizi. Un trio mai visto all’opera in precedenza non è riuscito a lasciare il segno durante il concentramento in Coppa Europea consumato nella capitale maltese La Valletta. Gohar Atoyan, Lucero Ovelar e Larisa Lavrukhina ottengono un solo successo su cinque sfide complessive nel girone E della Europe Trophy, caratterizzato dalla presenza di altre tre formazioni isolane, oltre alle forti padrone di casa del MITTC e del Panathinaikos che annovera l’ex giallo blu Caterina Toliou. Nonostante tutto le portacolori guilcerine rientrano a casa con alle spalle una nuova esperienza agonistica che di sicuro le agevolerà nel corso degli incombenti appuntamenti di serie A2 dove saranno coinvolte, assieme alle altre loro compagne di gironi (B e D), verso la rincorsa di posizioni prestigiose o comunque lontane dalle zone pericolanti.

Coppa Europea Femminile – ETTU Europe Trophy Women – Region E – Group A

Primo turno a Concentramento Venerdi, 13, Sabato 14 e Domenica 15/12/2024 Ore 09:30 – 14:30 – 12:00 – 17:00

Sede di Gioco: La Valletta Nazione: Malta

Panathinaikos A.C. (Grecia) Tennistavolo Norbello 3 0 Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello 3 0 Tennistavolo Norbello MITTC (Malta) 1 3 Tennistavolo Norbello Quattro Mori Cagliari B 3 0 TT. Muravera A Tennistavolo Norbello 3 0

“SI CRESCE ANCHE CON LE SCONFITTE”

(a cura di Gohar Atoyan)

Bella trasferta quella nell’arcipelago di Malta, anche se i risultati dicono tutt’altre cose che sicuramente ci serviranno d’esperienza per il futuro. In effetti la nostra, con Larisa Lavrukhina e Lucero Ovelar è stata una formazione inedita; se ci fossimo conosciute un po’ meglio in precedenza, forse il nostro rendimento ne avrebbe tratto giovamento. A parte questo penso che comunque si potesse fare di più. Diversamente da altre volte non sento il peso dei rimpianti perché sono molto contenta della mia prestazione.

Il primo giorno siamo arrivate in palestra un po’ trafelate, mancava un niente all’inizio del concentramento. Quindi c’è stato pochissimo tempo per il riscaldamento e di questo le mie compagne ne hanno risentito. La gara col Panathinaikos ha messo in luce il sopracitato disagio sebbene fosse un’avversaria molto forte. Me la sono giocata con la Gerasimatou, la n. 3 ellenica: seppur molto autorevole soffre la mia condotta tattica. Non ho demeritato ma lei ne è uscita comunque vittoriosa. Speravo che con le sue movenze davvero spettacolari e incisive Lucero riuscisse ad ostacolare la Paridi, ma loro si sono rivelate complessivamente superiori.

Con le avversarie sarde sentivamo di avere le potenzialità per dare fastidio ma purtroppo non è andata così, sicuramente dovevo trovare delle soluzioni migliori per contrastare Laura Pinna del Tennistavolo Sassari; prima di me Bello e Bressan l’avevano spuntata al quarto set rispettivamente su Lucero e Larisa. L’indomani, contro il Quattro Mori, abbiamo vinto facilitate dell’abbandono di Wei Jian e Cerritelli. L’unica partita l’ho vinta io contro la Ferciug e tutto sommato mi ha fatto piacere soprattutto per il morale. Ho siglato anche il punto della bandiera su Anthea Cutajar della locale MITTC, ma anche lì mi sono resa conto che il divario tra noi e loro non era totalmente veritiero. L’ultimo giorno di permanenza a La Valletta è contrassegnato dalla sfida con il Muravera TT A. Entrambe abbiamo girato la formazione ed io per la prima volta in carriera ho affrontato l’italo romena Mihaela Encea: ci ho perso ma lottando. Larisa ha sofferto tutte le avversarie incontrate con le gomme puntinate. In quest’ultimo caso ha patito parecchio Francesca Seu e Lucero si è arresa alla Minurri. Ce l’ho messa tutta per tenere unita la squadra, sono sicura che se ci ritrovassimo un’altra volta insieme la musica cambierebbe.”

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Terzo concentramento Domenica 22 dicembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Verzuolo (Cuneo)

Tennistavolo Norbello “Blu” TT Silver Lining Cormano (MI) Tennistavolo Norbello “Blu” ASD Quattro Mori

PRONTE A RISALIRE LA GRADUATORIA

C’è sete di punti dopo lo stallo nel secondo concentramento dovuto anche alla mancanza della formazione titolare che però si ricompone per l’appuntamento verzuolese. Ritornano ai posti di combattimento Sofia Ivanova (75%), Veronica Mosconi (100%) e Gohar Atoyan, seguite dal tecnico Sergei Mokropolov.

La formazione di Cormano, ultima in classifica ma con appena un punto in meno rispetto alle giallo blu nordiste (a quota tre), non ha mai vinto e può contare sull’apporto della imbattuta cinese Wang Jaking. Molto meno performanti le sue compagne Francesca Tatulli e Beatrice Pusineri.

Di seguito il derby con l’imbattuto Quattro Mori, vice capolista che annovera l’ex Wei Jian (62,5%), Rossana Ferciug (66,7%), Margherita Cerritelli (50%) e Marina Conciauro (50%), altra ex e artefice della finale scudetto 2013.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Terzo concentramento Domenica 22 dicembre 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palasport Palopoli – Molfetta (Bari)

Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello “Giallo” Tennistavolo Norbello “Giallo” Asd TT Ennio Cristofaro

A CACCIA DI CONFERME

Le Norbelline sudiste si trovano al secondo posto, alle spalle della corazzata Eureka Roma capitanata dall’ex Chiara Colantoni. Sarà un’impresa raggiungerle ma faranno il possibile. Il Tennistavolo Sassari (tre punti, due sotto le avversarie) punta molto sul carisma della romena Claudia Caragea (62,5%) e della friulana Lisa Bressan (42, 9%) ma fa paura anche la giovane ed imprevedibile Laura Alba Pinna (14,3%).

Un punto appena indietro si trova il TT Ennio Cristofaro Casamassima che all’andata fu sconfitta 4-2 grazie alla doppietta di Lucero Ovelar (75%), e ai contributi della capitana vice campionessa del mondo master Marialucia Di Meo (25%) e di Larisa Lavrukhina (71,4%). Il collettivo pugliese è composto dalla romena Ioana Cristina Corburean (62,5%), Giulia Varveri (62,5%) e Valentina Leogrande (28,6%).