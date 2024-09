Tentato furto finisce in tragedia: ladro cade dal balcone durante la fuga

REGGIO CALABRIA – Drammatico incidente nella notte nel quartiere Spirito Santo

Un tentativo di furto si è trasformato in un grave incidente a Reggio Calabria, nel quartiere Spirito Santo, dove un uomo di 32 anni è caduto rovinosamente dal balcone di un appartamento al primo piano mentre cercava di fuggire dalle forze dell'ordine. Insieme a due complici, aveva cercato di introdursi nell'abitazione, ma la polizia, prontamente intervenuta, ha colto sul fatto i tre.

Alla vista degli agenti, il gruppo ha tentato la fuga. Mentre i complici sono riusciti a far perdere le loro tracce, il 32enne ha perso l'equilibrio e si è schiantato al suolo. Gravemente ferito, è stato immediatamente soccorso dai poliziotti sul posto e trasferito d'urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Sebbene le sue condizioni siano gravi, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del tentato furto sono intervenute le autorità, che hanno avviato le indagini per rintracciare i complici fuggitivi. La Procura della Repubblica è stata informata dell'accaduto e sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione.