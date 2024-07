Terremoto di magnitudo 3.5 scuote la provincia di Reggio Calabria: epicentro tra Cittanova e Molochio

Una leggera scossa alle prime ore del mattino non causa danni significativi, rassicurano le autorità

CITTANNOVA - Alle 2:11 di questa notte, una scossa sismica di magnitudo 3.5 ha fatto tremare la provincia di Reggio Calabria, mettendo in allerta i residenti della zona. L'evento, registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto il suo epicentro tra i comuni di Cittanova e Molochio, a una profondità di 16 chilometri sotto il suolo.

Fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone o edifici, e le autorità locali hanno confermato che la situazione è sotto controllo. Nonostante l'agitazione momentanea, la popolazione può respirare un sospiro di sollievo sapendo che l'evento non ha avuto conseguenze gravi.

Le scosse telluriche sono eventi comuni in questa regione, situata lungo la faglia sismica meridionale. Tuttavia, la tempestività delle autorità nel monitorare e rispondere a tali eventi è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Si invita la popolazione a rimanere calma e a seguire le indicazioni delle autorità in caso di eventuali scosse replica. Restiamo vigili e uniti in momenti come questi, quando la natura ci ricorda la sua imprevedibilità.