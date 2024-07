Terremoto in Friuli: scossa di Magnitudo 4.5 Avvertita da Udine a Bolzano

Senza Danni: la Protezione Civile Conferma la Sicurezza della Zona dopo il Sisma con Epicentro a Socchieve

UDINE - Un sisma di magnitudo 4.5 ha interessato la provincia di Udine, facendo tremare il terreno sotto i piedi di migliaia di cittadini. Il terremoto, registrato alle 22.19 di mercoledì 27 marzo, ha avuto il suo epicentro a Socchieve, a una profondità di soli 10 chilometri.

La terra ha tremato in maniera percepibile anche a distanze considerevoli, con segnalazioni arrivate da località come Vicenza e Bolzano, dimostrando l'ampiezza della scossa. La comunità, con il fiato sospeso, ha atteso notizie sulla portata dei danni, che fortunatamente non sono stati riportati.

La Protezione civile ha immediatamente attivato le procedure di monitoraggio e verifica, confermando l'assenza di danni a persone o strutture. Un sospiro di sollievo per la popolazione, che ancora ricorda lo storico terremoto del Friuli del 1976, che devastò la regione lasciando dietro di sé una scia di distruzione e dolore.

Quella tragedia, che segnò una svolta nell'approccio nazionale alla gestione delle emergenze sismiche, rimane un ricordo indelebile nella memoria collettiva. La rapidità e l'efficacia degli interventi di oggi mostrano però quanto sia cresciuta la capacità di reazione del paese di fronte a tali eventi.

La comunità scientifica continua a monitorare la situazione, tenendo informati i cittadini e assicurando che ogni precauzione venga presa per garantire la loro sicurezza. Questo episodio funge da ulteriore promemoria dell'importanza di essere sempre preparati e consapevoli del rischio sismico, specialmente in una regione geologicamente attiva come il Friuli-Venezia Giulia.

In aggiornamento