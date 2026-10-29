The Hermanos – è uscito “A flower in the cracks”

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Il 23 ottobre 2026 i The Hermanos pubblicano "A Flower in the Cracks", il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale in uscita in contemporanea.

Tra rock alternativo ed elettronica il brano racconta la resilienza di fronte alle difficoltà della vita e alla forza distruttiva di un amore tossico. Come un fiore capace di crescere tra le crepe dell’asfalto anche la fragilità può diventare una forma di resistenza, fino a confrontarsi con ciò che rischia di spezzarla.

Link video: https://youtu.be/nbGzMgaaKuU?si=oTAZ_pT9DAgugSOg

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Biografia

Formati nel 2016, i The Hermanos sono Giorgio Brussato (basso, voce e sequenze), Roberto Brussato (chitarre e piano) e Leonardo Forcolin (batteria).

Il loro percorso discografico comprende l’EP Blinding Love, l’album A Different Love (2021) e il singolo Instead of You.

Il sound della band si muove tra atmosfere alternative ed elettroniche, con influenze che richiamano gli U2 dei primi anni Ottanta, i Depeche Mode e gli Echo & the Bunnymen.

Web links:

Youtube - https://www.youtube.com/@TheHermanos-w7q

Facebook - https://www.facebook.com/fratellibrussato

Instagram- https://www.instagram.com/hermanos.artista

Reverbnation - https://www.reverbnation.com/hermanos3