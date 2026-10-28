ORME. Uno spettacolo interattivo tra danza contemporanea e cultura urbana.

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ROMA, CIAMPINO, SEZZE, CERVETERI. Dal 3 ottobre al 19 dicembre 2026

Quante volte una scelta rimandata continua a farsi sentire negli anni? E cosa succede quando il desiderio di cambiare si scontra con la paura di farlo? Da queste domande nasce ORME, spettacolo interattivo che ha debuttato sabato 3 ottobre 2026 al Parco Marconi di Roma. Tra danza contemporanea e cultura urbana, il lavoro accompagna il pubblico dentro una storia fatta di esitazioni, possibilità e cambiamenti, invitando ciascuno a riconoscervi qualcosa della propria esperienza.

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Al centro della scena ci sono tre persone anziane, che affidano al pubblico i propri rimpianti e il racconto delle scelte mai compiute. Le loro parole, però, non restano confinate alla dimensione personale: diventano uno specchio in cui ciascuno è invitato a riconoscere le proprie occasioni mancate, ciò che avrebbe voluto dire o fare, ma anche la possibilità di scegliere ancora. È proprio in questo continuo passaggio tra esperienza individuale e partecipazione collettiva che ORME costruisce la sua dimensione interattiva.

In ORME il movimento dà corpo a ciò che spesso resta nascosto nelle parole. Un passo può segnare un tentativo, un arresto può trattenere un desiderio, un gesto può diventare l’inizio di un cambiamento. Le tracce evocate dal titolo non sono soltanto quelle che lasciamo dietro di noi: sono anche i segni delle strade che abbiamo deciso di percorrere e di quelle davanti alle quali ci siamo fermati. La tensione tra volontà e rimpianto attraversa così l’intero lavoro, senza cercare risposte uguali per tutti.

La rappresentazione dura circa 45 minuti e procede senza interruzioni sceniche. I quadri coreografici si susseguono e si trasformano in un flusso continuo, in cui la danza contemporanea dialoga con i linguaggi della cultura urbana. Anche il confine tra scena e pubblico si fa progressivamente più sottile: lo spazio della performance e quello vissuto dagli spettatori finiscono per avvicinarsi, fino a coinvolgerli direttamente nell’esperienza. È attraverso questa prossimità che ORME affronta un tema intimo, trasformandolo da esperienza individuale in terreno condiviso.

Dopo il debutto romano, lo spettacolo è arrivato l’8 ottobre al Liceo Morgagni per una rappresentazione in ambito scolastico. Seguiranno le date di Ciampino, le repliche al TeatroLibero di Roma, e infine gli appuntamenti a Sezze e Cerveteri. Il percorso si concluderà il 19 dicembre, ancora al TeatroLibero. In luoghi e davanti a pubblici diversi, ORME continuerà così a interrogare gli spettatori sulle scelte ancora possibili e sulle tracce che decidiamo di lasciare.

IL PROGRAMMA

3 ottobre 2026 — Parco Marconi, Lungotevere di Pietra Papa, Roma — debutto

8 ottobre 2026 — Liceo Morgagni, via Fonteiana 125, Roma

17 e 18 ottobre 2026 — The Movement, via Palermo 2, Ciampino

31 ottobre e 1° novembre 2026 — TeatroLibero, via Antonino Lo Surdo 51, Roma

14 e 15 novembre 2026 — Auditorium San Michele Arcangelo, via dell’Auditorium 3, Sezze

29 novembre 2026 — Palazzo Ruspoli, piazza Santa Maria 12, Cerveteri

19 dicembre 2026 — TeatroLibero, via Antonino Lo Surdo 51, Roma — evento conclusivo