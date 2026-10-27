“Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta” approda all’Asinara

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A Porto Torres e nel Parco Nazionale dell’Asinara una nuova tappa del progetto nazionale di Ambiente Mare Italia dedicato alle persone con disabilità

Una giornata immersi nella natura, tra mare, spiagge, biodiversità, esperienze condivise e momenti di relazione. Si è svolta oggi, a Cala Reale presso il Parco Nazionale dell’Asinara, una nuova iniziativa del progetto nazionale “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta”, promosso da Ambiente Mare Italia – AMI. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la rete dei servizi sociali del Comune di Porto Torres, con la ASD I Sette Mari e con il coinvolgimento del Parco Nazionale dell’Asinara, dando vita a una giornata pensata per offrire a un gruppo di giovani con disabilità, prevalentemente cognitive e di età compresa tra i 18 e i 30 anni, un’esperienza di contatto diretto con uno degli ambienti naturali più suggestivi della Sardegna. Ad accompagnare i partecipanti sono stati una biologa marina di Ambiente Mare Italia, pedagogisti, educatori e volontari AMI, che hanno seguito i ragazzi durante tutte le fasi della giornata.



Dopo il trasferimento in traghetto verso l’isola, il gruppo ha iniziato un percorso alla scoperta della biodiversità e delle straordinarie caratteristiche paesaggistiche del Parco Nazionale dell’Asinara, anche grazie ad attività laboratoriali supportate da video e microscopi didattici.



I ragazzi hanno potuto entrare in contatto con gli ambienti costieri dell’isola, osservarne la vegetazione, conoscere più da vicino la spiaggia e il mare e partecipare, accompagnati da biologi, educatori, esperti e guide ambientali del Parco, a una vera e propria biopasseggiata, costruita per stimolare curiosità, percezioni e relazione con l’ambiente circostante. Una parte dell’esperienza si è svolta direttamente lungo la costa, con attività e giochi di gruppo pensati per favorire la partecipazione, la socialità e la costruzione di un clima comunitario, mentre lungo i sentieri dell’isola i ragazzi hanno realizzato un intervento di rimozione dei rifiuti.



L’obiettivo della giornata non è stato soltanto quello di far conoscere un luogo di eccezionale valore naturalistico, ma soprattutto quello di consentire ai partecipanti di vivere la natura attraverso un’esperienza diretta, serena e condivisa, trasformando il paesaggio in uno spazio di relazione, scoperta e benessere.



Al termine dell’iniziativa, con il supporto degli educatori e dei volontari di Ambiente Mare Italia, i ragazzi hanno compilato il proprio diario di bordo, raccogliendo impressioni, emozioni e ricordi dell’esperienza vissuta durante la giornata sull’isola.



Il diario rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali il progetto “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta” accompagna i partecipanti nella rielaborazione dell’esperienza, valorizzando non soltanto ciò che si è visto e conosciuto, ma soprattutto ciò che ciascuno ha vissuto e percepito nel rapporto con la natura e con il gruppo.



Ambiente Mare Italia ringrazia la rete dei servizi sociali del Comune di Porto Torres, la ASD I Sette Mari, il Parco Nazionale dell’Asinara, gli educatori, i professionisti e tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della giornata, dimostrando grande sensibilità nei confronti dei temi dell’inclusione e condividendo pienamente lo spirito del progetto nazionale.



La dichiarazione di Cristina Bonino, delegata territoriale di Ambiente Mare Italia: «La gioia più grande è stata vedere i ragazzi partecipare con entusiasmo a ogni momento della giornata, dalla scoperta della spiaggia e del mare fino ai giochi e alle attività condivise. Li abbiamo visti curiosi, coinvolti, sorridenti e desiderosi di vivere pienamente questa esperienza. L’Asinara ci ha regalato un contesto straordinario, ma ciò che porteremo con noi soprattutto è la felicità dei ragazzi e la naturalezza con cui hanno partecipato a tutte le attività. È proprio in giornate come questa che comprendiamo quanto il contatto con la natura possa diventare occasione di benessere, relazione e crescita personale».



La dichiarazione di Alessandro Botti, presidente nazionale di Ambiente Mare Italia: «Quella realizzata oggi all’Asinara rappresenta un’ulteriore e significativa tappa di “Un Mare di Inclusione – Ogni goccia conta” in Sardegna, una regione che sta dimostrando una particolare sensibilità verso l’inclusione, l’attenzione alle fragilità e la capacità di costruire reti territoriali attorno alle persone.



Il progetto sta dando risultati molto positivi anche a livello nazionale: le tante iniziative già realizzate in diverse regioni italiane hanno consentito a molti ragazzi e persone con disabilità di vivere esperienze autentiche a contatto con la natura, accompagnati da professionisti, volontari e associazioni del territorio. È proprio questa relazione diretta con gli ambienti naturali, vissuta in un clima di condivisione e partecipazione, che può produrre benessere psicofisico, rafforzare le relazioni e lasciare un’esperienza positiva e duratura. L’Asinara, con la sua straordinaria bellezza, ha rappresentato oggi uno scenario perfetto per esprimere pienamente il senso del progetto».

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