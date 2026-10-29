Camera di Commercio Palermo-Enna, il “Centro d’arte Raffaello” celebra i 40 anni di attività con una targa

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“I nostri quarant’anni raccontano una storia familiare, iniziata con la visione e il coraggio di mio padre e arrivata oggi alla seconda generazione: una storia d’impresa che ha scelto di crescere a Palermo, di credere nei suoi artisti e nella sua cultura, ma anche di guardare oltre i confini della città, portando l’arte internazionale in un dialogo sempre più ampio con la nostra terra”.

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Lo ha affermato Sabrina Di Gesaro, direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello”, in occasione della cerimonia svoltasi alla Camera di Commercio Palermo-Enna, che ha visto il conferimento di una targa alla galleria per celebrare il quarantesimo anno di attività.

“Riceverla – ha commentato la dottoressa Sabrina Di Gesaro, presente all’evento insieme al padre Angelo, fondatore del “Centro d’arte Raffaello” e alla sorella Debora – è stata per me un’emozione che va ben oltre il valore del premio: un riconoscimento che sintetizza e celebra quattro decenni di attività imprenditoriale e un impegno culturale fondato su autorevolezza, relazioni internazionali e capacità di interagire con le istituzioni pubbliche”.

L’iniziativa è stata promossa dalla Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia che, attraverso il presidente regionale Salvatore Bivona, ha riconosciuto il ruolo focale della galleria nella crescita culturale e sociale di Palermo.

A consegnare la targa è stato lo stesso Salvatore Bivona, insieme al presidente della Camera di Commercio di Palermo-Enna Alessandro Albanese e al direttore generale Guido Barcellona.

A suggellare l’evento, anche una pergamena con le motivazioni del riconoscimento.

“Da direttrice artistica di seconda generazione e continuatrice della visione di mio padre – ha osservato Sabrina Di Gesaro – sento profondamente la responsabilità di questa eredità: continuare significa custodire ciò che è stato, ma soprattutto avere il coraggio di rinnovarsi, cercare nuove strade e costruire il futuro".

“La città – ha spiegato Salvatore Bivona, che ricopre anche il ruolo di consigliere della Camera di Commercio Palermo-Enna – è orgogliosa di annoverare tra le proprie istituzioni culturali una galleria che ha contribuito in modo determinante all'evoluzione sociale del territorio”.

Nello specifico, Salvatore Bivona ha riconosciuto alla direttrice artistica Sabrina Di Gesaro, oggi alla guida della galleria, la capacità di accogliere l’importante tradizione familiare e, contemporaneamente, di guardare avanti, puntando all’innovazione e alla ricerca.

“Ringrazio la Cameria di Commercio e la CIDEC – ha concluso Sabrina Di Gesaro – per avere individuato nella galleria un polo culturale che, nel tempo, ha saputo interpretare le dinamiche sociali offrendo, attraverso l’arte, spunti di riflessione e bellezza”.