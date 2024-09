Tommaso Biasci: la prima vittoria stagionale e il primo gol con Catanzaro (Video)

CATANZARO - Tommaso Biasci ha segnato il suo primo gol stagionale nella vittoria di Catanzaro contro Carrarese, un momento che ha suscitato forti emozioni per il giocatore, come raccontato nel dopo-gara.





Un gol che fa la differenza

Il gol di Biasci è arrivato in un momento cruciale, portando una vittoria importante per la squadra.

"Le sensazioni sono sempre altissime," ha dichiarato Biasci, esprimendo la sua gioia per aver contribuito al successo della squadra.

L'attaccante ha sottolineato l'importanza di questa prestazione non solo per il gol, ma per la necessità di ottenere i tre punti.





La fame di vittoria

Nonostante sia al suo terzo anno con Catanzaro, Biasci continua a dimostrare la stessa determinazione che lo ha contraddistinto fin dal suo arrivo.

"Non voglio perdere questa fame," ha affermato, spiegando come l'ambiente e la squadra lo facciano sentire un giocatore importante.

La sua dedizione e passione sono evidenti in ogni partita, e ciò lo rende un elemento chiave per il club.





Miglioramenti fisici e mentali

Biasci ha notato anche un miglioramento nella condizione fisica della squadra, che ha contribuito alla performance dominante contro Carrarese.

Dopo un mese di lavoro intenso, i risultati stanno finalmente cominciando a manifestarsi in campo.

“Oggi si è vista una sostanziale differenza in campo,” ha aggiunto, riferendosi alla crescita collettiva del gruppo.





Focus sul futuro

Con il mercato ormai chiuso, Biasci ha confermato la sua intenzione di restare a Catanzaro, mettendo fine alle voci di un possibile trasferimento.

"Il mio pensiero era solo di rimanere a Catanzaro," ha dichiarato con fermezza, ribadendo il suo impegno verso il club e la sua voglia di continuare a segnare e fare bene.





Competizione sana

La presenza di nuovi attaccanti nel team aumenta la competizione interna, ma per Biasci questa è una motivazione aggiuntiva.

"La concorrenza ti spinge sempre a dare di più," ha spiegato, sottolineando l'importanza di avere una squadra competitiva che può alzare il livello degli allenamenti e delle prestazioni.





Tommaso Biasci continua a essere un pilastro per il Catanzaro, mostrando una fame e una determinazione inarrestabili. Con la sua leadership e il suo talento, la squadra sembra ben preparata per affrontare le sfide della stagione.





