Pompetti del Catanzaro analizza la vittoria su Carrarese: "Abbiamo Dimostrato di Essere una Squadra Solida" Video)

Nel post-gara di Catanzaro-Carrarese, Pompetti ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione della squadra, sottolineando l'importanza di un approccio tattico efficace e della mentalità vincente.

"Siamo tre centrali, forse è la formula giusta per questo Catanzaro," ha dichiarato, evidenziando come la squadra non abbia mai sofferto durante il match.









Prestazioni individuali e di squadra









Pompetti ha elogiato la prestazione collettiva, descrivendo la partita come una grande prova di squadra.

"Siamo stati bravi a chiudere in vantaggio il primo tempo," ha detto, aggiungendo che la strategia del mister ha dato i suoi frutti.

La sua riflessione personale è stata altrettanto positiva: "Prestazione personale buona, molto buona rispetto a quella in Cesena."









Cambiamenti e adattamenti per la stagione attuale









Commentando i cambiamenti rispetto alla stagione precedente, Pompetti ha osservato che il Campionato di Serie B è sempre impegnativo e ricco di sfide.

"Quest'anno la squadra ha cambiato tanto, soprattutto l'allenatore, ma siamo contenti del nuovo mister," ha affermato, sottolineando l'importanza di adattarsi rapidamente alle nuove direttive e di integrare i nuovi arrivati nella rosa.









Guardando al futuro









Con una mentalità rivolta al miglioramento continuo, Pompetti ha sottolineato l'importanza di non pensare al passato ma di concentrarsi sull'apprendimento e sull'adattamento alle nuove sfide che il campionato presenta.

"Dobbiamo ogni giorno imparare di più quello che ci chiede il mister," ha concluso, mostrando fiducia nel percorso di crescita del Catanzaro. Fonte US Catanzaro calcio1929(





