Torino, incidente al Salone dell'Auto: Lancia Delta sulla folla, 12 feriti

Panico in Piazza San Carlo, Torino: Rally Car perde il controllo durante una dimostrazione

Si è sfiorata la tragedia a Torino, questa mattina in Piazza San Carlo, durante il Salone dell'Auto. Un'auto da rally, una Lancia Delta, ha perso il controllo finendo sulla folla, causando il ferimento di dodici persone.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12:30 durante una dimostrazione, quando la vettura ha urtato le transenne del circuito a bassa velocità, prima di dirigersi verso il pubblico.

Il ricordo della tragedia del 2017

Questo evento ha evocato memorie oscure nella popolazione torinese.

Nella stessa piazza, durante la finale di Champions League del 2017 tra Juventus e Real Madrid, più di 1.600 persone rimasero ferite nella calca, con due vittime registrate.

Anche allora, la folla che assisteva all'evento sui maxischermi fu colpita da un'esplosione di panico.

Feriti e assistenza immediata

Dei dodici feriti, tre uomini e tre donne sono stati trasportati all'ospedale Mauriziano, mentre due bambini sono stati condotti al Maria Vittoria e una donna al Cto.

Il più grave tra i feriti ha subito un trauma genitale e sarà operato a breve.

Una giovane di 23 anni ha riportato la frattura della gamba sinistra.

Alcuni dei contusi sono stati curati sul posto dai sanitari della Croce Rossa e della Croce Verde.

Indagini in corso

L'auto coinvolta è stata sequestrata e la polizia locale ha avviato indagini approfondite per determinare le cause esatte dell'incidente.

Sia la pilota che la navigatrice sono state interrogate, così come i responsabili dell'organizzazione del Salone, che hanno deciso di sospendere il resto della manifestazione.

Al momento, non si escludono errori tecnici o umani.

Dichiarazioni ufficiali

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha espresso il suo rammarico per quanto accaduto, esprimendo solidarietà alle persone coinvolte e augurando loro una pronta guarigione.

Tuttavia, l'opposizione ha richiesto che il sindaco chiarisca l'accaduto in Consiglio comunale, criticando la scelta di organizzare eventi di grande portata in spazi pubblici delicati come Piazza San Carlo.

Un Incidente Simile a Belluno

Nella stessa giornata, un altro incidente simile si è verificato durante una gara automobilistica a Padavena-Croce d'Aune, in provincia di Belluno, dove uno spettatore è stato gravemente ferito da un'auto da rally.

Trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, l'uomo si trova in condizioni critiche.