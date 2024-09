Torino-Lione: Telt e Sncf Réseau aprono le porte dei loro cantieri in Maurienne. 2.700 persone attese nel weekend del 5-6 ottobre, le iscrizioni sono aperte.

Chambéry, 26 settembre 2024 - Il 5 e 6 ottobre, TELT e SNCF Réseau apriranno le porte dei loro cantieri a Saint-Jean-de-Maurienne e nel tunnel di base del Moncenisio, una struttura chiave della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Le iscrizioni sono aperte su jpolyonturin.eu.

Per tutto il fine settimana, i visitatori potranno dare uno sguardo dietro le quinte di questo progetto internazionale, con visite guidate in sotterraneo e alla scoperta dei lavori all’aperto.

In questa occasione, TELT e SNCF Réseau offriranno ai visitatori una visione privilegiata dell'avanzamento dei lavori e chi lo desidera potrà anche scendere nel cuore della montagna e osservare il fronte di scavo della galleria. Un'occasione rara per immergersi nel patrimonio della regione e scoprire l'innovazione che sta plasmando il suo futuro.

I lavori in corso per l'interconnessione ferroviaria (futura stazione internazionale e viadotto sull'Arvan, muri di sostegno e sbancamenti) saranno oggetto di una presentazione specifica e di visite del cantiere dedicate. Queste giornate si rivolgono a tutti i pubblici, con una serie di attività, tra cui un'area giochi per bambini, stand gastronomici e presentazioni interattive sulla storia e le sfide tecniche del progetto.

Sarà possibile accedere a due dei dieci cantieri attualmente in corso:

Il cantiere del tunnel di base (CO8), i cui lavori sono iniziati nel dicembre 2022, a Saint-Julien-Montdenis. Lo scavo di questa sezione viene effettuato con un martello demolitore o con esplosivi, secondo il metodo tradizionale.

Il cantiere operativo di Saint-Jean-de-Maurienne (CO9), dove SNCF Réseau sta eseguendo i lavori di interconnessione ferroviaria con la linea storica.

Dopo la grande partecipazione alle precedenti edizioni, le Giornate Porte Aperte dei cantieri della Torino-Lione sono un appuntamento molto atteso da residenti e curiosi, per poter vedere dal vivo questo straordinario progetto che trasformerà la mobilità di domani tra Francia e Italia, nell'ambito della Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T).

TELT

TELT è il promotore pubblico binazionale incaricato della realizzazione e poi della gestione della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario merci e passeggeri Torino-Lione. La Società è partecipata al 50% dallo Stato italiano, attraverso Ferrovie dello Stato Italiane (FS), e al 50% dallo Stato francese.

telt.eu

SNCF Réseau

Per soddisfare le crescenti esigenze di mobilità e sviluppare la modalità ferroviaria al servizio della transizione ecologica, SNCF Réseau sta sviluppando l'offerta di servizi per il trasporto merci e il mercato passeggeri sui 28.000 chilometri di linea di cui assicura la manutenzione, la modernizzazione e la sicurezza. In qualità di gestore della rete, commercializza e garantisce un accesso neutrale ed equo all'infrastruttura. In qualità di partner delle autorità pubbliche, delle autorità regionali e delle imprese ferroviarie, SNCF Réseau ha come priorità assoluta la soddisfazione del cliente. Società per azioni del Gruppo SNCF, ha più di 50.000 dipendenti e un fatturato di quasi 7,6 miliardi di euro nel 2023.

www.sncf-reseau.com