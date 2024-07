Torna Radiostop Festival,, l'evento musicale più atteso dell'estate dagli appassionati di musica pop. Prima tappa La Spezia.

Torna RADIOSTOP FESTIVAL, l’evento più atteso dell’estate dagli appassionati di musica pop che vede ogni anno la partecipazione di migliaia di persone che accorrono da tutta Italia per divertirsi con la musica live dei loro artisti preferiti. Quest’anno, per la prima volta, il festival approda in Liguria, travalicando i confini toscani.

L’evento sarà condotto da Roberto Giannoni, l’editore di Radio Stop affiancato per questa nuova edizione da Antonella Fiordelisi, protagonista dell’ultima edizione di Pechino Express e della settima edizione del Grande Fratello Vip. La direzione artistica è affidata al discografico Manuel Magni.

Il festival partirà da La Spezia GIOVEDÌ 11 luglio. Per l’occasione, saranno tantissimi gli artisti, protagonisti dell’estate italiana, a far saltare e ballare il pubblico di Piazza Europa.

Tra i primi ospiti annunciati: Malika Ayane, Sophie And The Giants, Michele Bravi, Enrico Nigiotti, Mietta, Aaron, Ascanio & Luk 3, Emma Muscat, Paolo Santo, Lil Joly, Martina, Malvax, Niveo, Camilla Pandozzi, Pucho, Maria Tomba, Cioffi, Federico Baroni, Crytical, Barbara Bert, Edoardo Brogi. Tanti altri artisti e strepitose sorprese renderanno la prima tappa di Radiostop Festival indimenticabile.

«Sono felicissimo di tornare nelle piazze con questo festival che è, per noi di Radio Stop, motivo di grande orgoglio, essendo l’unica radio regionale a realizzare un evento di questa portata in crescita di anno in anno – afferma Roberto Giannoni – Quest'anno per la prima volta, usciremo dai confini toscani, portando il nostro festival in Liguria, che copriamo da poco più di un anno con il nostro segnale, per poi tornare dove tutto è cominciato, a Cecina (Livorno)».

«Sono molto contenta di partecipare a questo festival perché credo che in un percorso di crescita occasioni come queste siano ottime opportunità per imparare, migliorarsi e mostrare lati inediti di sé – commenta Antonella Fiordelisi – Spero di fare bene e di portare valore a Radio Stop».

«Sono onorato di dare il mio contributo alla realizzazione di un festival che si impegna a portare nelle piazze la musica “pop” in tutte le sue sfumature, in tutti i suoi colori, dando la possibilità ai giovani talenti che si affacciano al panorama musicale di esibirsi nel corso del festival – afferma Manuel Magni – Ringrazio tutti i colleghi e le discografiche che ci supportano in quest’avventura e gli artisti che porteranno entusiasmo ed energia sul palco ».

Radio Stop - la Radio Pop è una radio regionale che copre l’intero territorio della Toscana fino a sconfinare in territorio ligure, a La Spezia con una media di circa 40.000 ascoltatori giornalieri e 130.000 settimanali ed un’attenzione unica alle novità del panorama pop italiano e internazionale.

Negli anni sono stati ospiti di Radio Stop Festival: The Kolors, Elodie, Mahmood, Francesca Michielin, Fred De Palma, Annalisa, Michele Bravi, Alexia, Enrico Nigiotti, Sophie and the Giants, Paola e Chiara, Mr.Rain, Irama, Aka 7even, Ivana Spagna, Rettore, Leo Gassmann, Alfa, Marco Masini e molti altri.