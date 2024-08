Tragedia a Bibione: bambina tedesca di 8 anni annega mentre fa il bagno

BIBIONE (VE) AGO. – Una giornata di sole e relax si è trasformata in una tragedia sulla spiaggia di Bibione, dove una bambina di 8 anni di nazionalità tedesca è annegata nel pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto nella zona centrale di Piazza Zenit, una delle aree più frequentate del litorale veneziano.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, la bambina, che sapeva nuotare, era entrata in acqua accompagnata dai genitori, i quali la osservavano dalla battigia. Nonostante la loro vigilanza, la bambina è stata sopraffatta dalle onde, forse a causa della corrente o della confusione causata dal gran numero di bagnanti presenti in acqua a causa del caldo intenso.

Quando i genitori si sono resi conto che la piccola era in difficoltà, è scattato immediatamente l'allarme. Un bagnino di servizio sulla spiaggia è intervenuto prontamente, riuscendo a portarla a riva. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei sanitari del vicino centro medico d'emergenza e l'arrivo tempestivo di un elicottero di soccorso da Padova, per la bambina non c'è stato nulla da fare.

Le indagini sull'accaduto sono ora nelle mani dei Carabinieri di Bibione, coordinati dalla Procura di Pordenone, per chiarire le esatte circostanze dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Consigli di sicurezza in spiaggia: Questo tragico evento sottolinea l'importanza di prestare sempre massima attenzione quando ci si trova in prossimità dell'acqua, specialmente in mare, e di rispettare le indicazioni dei bagnini e delle autorità locali per prevenire simili tragedie.

La comunità di Bibione e i turisti presenti sulla spiaggia sono stati profondamente colpiti dalla tragica scomparsa della giovane turista. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della bambina in questo momento di immenso dolore.