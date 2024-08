Tragedia a Collegno: ottantenne uccide la moglie e si toglie la vita

COLLEGNO, 18 AGO. - Un drammatico episodio di omicidio-suicidio ha scosso la cittadina di Collegno, nella prima cintura torinese. Un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie per poi rivolgere l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. La tragedia si è consumata nella centrale piazza della Repubblica, proprio di fronte al municipio della città.

La donna, gravemente ferita, è stata immediatamente trasportata d'urgenza all'ospedale di Rivoli, dove purtroppo è deceduta a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

L'uomo ha utilizzato una pistola a tamburo, risultata detenuta illegalmente, per compiere l'omicidio e successivamente il suicidio. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la coppia, che abitava poco distante dal luogo del delitto, aveva raggiunto la piazza a piedi. Le testimonianze raccolte sul posto indicano che il movente potrebbe essere ricondotto a questioni di carattere familiare.

Un passante ha riferito di aver udito degli scoppi in lontananza, che inizialmente aveva scambiato per dei "mortaretti". Solo in seguito ha realizzato la gravità della situazione.