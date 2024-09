Tragedia a Premariacco: morti una ragazza di 15 anni e il suo istruttore di volo in un incidente di ultraleggero

PREMARIACCO (UD), 2 SETT.

Una ragazza di 15 anni e il suo istruttore di volo di 31 anni hanno perso la vita ieri sera dopo che l'ultraleggero su cui viaggiavano è precipitato nei pressi di un'aviosuperficie a Premariacco.

L'incidente, avvenuto intorno alle 17, ha portato alla morte dei due occupanti poche ore dopo il ricovero in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate.

Il velivolo era impegnato in un volo di ambientamento, un volo introduttivo che permette ai nuovi studenti di familiarizzare con le manovre di base e l'ambiente aereo.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, l'aereo è precipitato subito dopo il decollo, prendendo fuoco all'impatto.

Nonostante l'intervento immediato dei vigili del fuoco di Cividale, che hanno trasportato d'urgenza i feriti all'ospedale di Udine, le condizioni critiche dei due hanno portato al loro decesso poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'Incidente e le Vittime

La giovane vittima, identificata come Alessandra, era una studentessa dell'istituto Volta di Udine e faceva parte di un gruppo di studenti in visita a una scuola di volo locale.

L'istruttore, Simone, di Udine, aveva 31 anni ed era un esperto pilota.

Entrambi sono stati descritti come appassionati di aviazione e volo.

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'aviosuperficie di San Mauro, dove Alessandra e Simone erano saliti a bordo dell'ultraleggero per un breve sorvolo della zona.

Testimoni oculari riferiscono di aver visto l'aereo precipitare e prendere fuoco quasi immediatamente, suggerendo che un guasto meccanico o un errore di pilotaggio potrebbero essere stati i fattori scatenanti.

Indagini in Corso

Le autorità locali hanno immediatamente avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente.

I carabinieri hanno posto sotto sequestro l'area e i resti del velivolo su disposizione della Procura di Udine.

Gli esperti stanno esaminando i resti per identificare eventuali difetti tecnici o errori umani che potrebbero aver contribuito alla tragedia.

La notizia ha scosso profondamente le comunità di Roveredo in Piano e Udine, dove entrambe le vittime erano conosciute e rispettate.

Messaggi di cordoglio e supporto sono stati inviati alle famiglie da tutta la regione.

Sicurezza dei Voli di Ultraleggeri

Questo tragico incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei voli di ultraleggeri, in particolare durante le sessioni di addestramento per i nuovi piloti.

Gli esperti suggeriscono che, sebbene i voli di ultraleggeri siano generalmente sicuri, è essenziale una manutenzione rigorosa e una formazione adeguata per prevenire incidenti simili in futuro.

In attesa di ulteriori dettagli sull'indagine, le comunità locali rimangono unite nel dolore e nella solidarietà per le vittime e le loro famiglie.