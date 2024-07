Tragedia a Bologna: incendio rivendica vite innocenti - Morti tre angioletti e la loro mamma

Tragedia a Bologna: muore anche la madre dei tre bambini vittime dell'incendio

BOLOGNA - Nella quiete della notte a Bologna, un incendio devastante ha spezzato la vita di una giovane famiglia nella periferia della città. Una donna di 32 anni, di origine romena e madre di tre bambini, ha perso la vita in seguito a un incendio scoppiato nella loro abitazione in via Bertocchi. La tragedia, che ha visto le prime luci dell'alba portare con sé notizie di dolore e perdita, ha rivelato il drammatico bilancio delle vittime: due gemelli di circa due anni e il loro fratello maggiore di sei anni, anch'essi periti tra le fiamme.

Le forze dell'ordine, comprese le volanti della polizia e i vigili del fuoco, sono prontamente intervenute sul luogo della tragedia, affiancate dagli esperti della Scientifica e dalla Squadra mobile per i necessari accertamenti. L'immediata risposta di soccorso non è stata sufficiente a salvare le giovani vite o a impedire che il tragico evento si concludesse con il decesso della madre durante il trasporto d'urgenza in ospedale.

Le indagini preliminari suggeriscono che la causa dell'incendio potrebbe essere ricondotta a un corto circuito, probabilmente provocato da una stufetta elettrica. Questa ipotesi pone l'accento sulla vulnerabilità delle abitazioni di fronte ai rischi domestici e solleva questioni urgenti sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche.

L'appartamento, teatro di questa immane tragedia, è stato sequestrato dalle autorità competenti, le quali hanno avviato indagini approfondite per ricostruire le esatte dinamiche e le origini del rogo. Questo incidente luttuoso scuote la comunità locale e chiama a una riflessione collettiva sull'importanza delle misure di prevenzione e sicurezza domestica, in un momento di lutto profondo per la città di Bologna.