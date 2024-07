Tragedia in Calabria: giovane centauro muore in scontro frontale con un'auto

Tragico incidente a Cirò Marina: 30enne perde la vita in scontro frontale

CIRÒ MARINA, 20 LUG. – Un tragico incidente stradale ha scosso la tranquilla comunità di Cirò Marina nelle prime ore di oggi. Un giovane di 30 anni, Angelo Pio Campolongo, originario di Cassano allo Ionio ma residente a Cirò Marina, ha perso la vita in un violento scontro frontale tra la sua motocicletta e un'automobile.

L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Libertà, all'incrocio con via Kennedy. Campolongo stava percorrendo la strada a bordo della sua Yamaha Z6 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'utilitaria guidata da una donna del luogo.

L'impatto è stato devastante: Campolongo è stato sbalzato dalla moto, finendo a quasi 20 metri dal punto dell'incidente. Nonostante indossasse il casco, il giovane è morto sul colpo. I carabinieri della Stazione di Cirò Marina sono intervenuti prontamente sul luogo per effettuare i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell'accaduto.

Campolongo, che lavorava in un autolavaggio, lascia una giovane moglie, con cui si era sposato circa un anno fa, e una bambina di pochi mesi. La sua tragica morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Cirò Marina, dove era molto conosciuto e amato.

In segno di lutto, il Comune di Cirò Marina ha deciso di annullare la festa della bandiera blu prevista per oggi. Una decisione che riflette il profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia colpita da questa tragica perdita.

Le indagini sono ancora in corso, e le autorità stanno lavorando per ricostruire esattamente le circostanze che hanno portato al fatale incidente. La comunità attende con ansia ulteriori dettagli, sperando che una maggiore chiarezza possa emergere su quanto accaduto.